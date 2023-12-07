Каким волшебным украинским словом назвать сомелье
Источник:Инстаграмм Андрея Шимановского
В 30-х годах прошлого века советские власти пытались максимально приблизить украинский язык к русскому. Так, многие наши аутентичные слова просто "исчезли".
При этом достаточно интересных слов. Вместо них заменили российскими или другими заимствованными.
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Каким волшебным украинским словом назвать сомелье
Так, украинцы любят употреблять слово "сомелье", когда говорят о человеке, который разбирается в изготовлении хорошего вина, например.
Краяне при этом так привыкли к этому слову, которое имеет французское происхождение, что даже не задумываются, есть ли соответствие в украинском языке. На самом деле есть и очень интересный, отмечает Образование 24.
Известный популяризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказал о волшебном аутентичном слове, которое пытались "стереть".
Так что если вы в следующий раз захотите сказать "сомелье" – скажите "виняр".
Как на украинском назвать сомелье / скриншот видео
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Как на украинском назвать штопор
- Андрей Шимановский ранее также рассказывал, как на украинском назвать штопор.
- На самом деле, это слово имеет два красивых соответствия в нашем языке.
- Какие именно, читайте по ссылке.