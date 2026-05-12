Не все знают: как правильно называть мужчину, который работает медсестрой

12 мая в Украине и мире отмечают профессиональный праздник медицинских сестер и медбратьев. В то же время многих интересует, как правильно на украинском называть мужчину, который работает в этой профессии.

Можно ли говорить "медбрат"?

В украинском языке слово "медбрат" является разговорным сокращением от словосочетания "медицинский брат". Именно форма "медицинский брат" считается официальной и нормативной для мужчины, который работает по этой профессии.

В то же время в повседневной речи слово "медбрат" также широко употребляют, и оно понятно для большинства людей. Поэтому называть мужчину "медбратом" не является ошибкой.

Для женщины правильным названием профессии является "медицинская сестра" или привычное сокращение "медсестра". В украинском языке профессиональные названия могут иметь формы как женского, так и мужского рода.

Чем занимаются медицинские сестры и братья?

Медицинские сестры и медицинские братья выполняют важную часть работы в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

В их обязанности входит уход за пациентами, контроль состояния больных, выполнение назначений врача, проведение инъекций, перевязок и других процедур. Также они часто помогают людям психологически и поддерживают их во время лечения.

Именно медицинские сестры и братья проводят с пациентами больше всего времени, поэтому их работа требует не только профессиональных знаний, но и терпения, внимательности и сочувствия.

Почему праздник отмечают 12 мая?

Международный день медицинской сестры ежегодно отмечают 12 мая не случайно. Именно в этот день 206 лет назад родилась Флоренс Найтингейл – женщина, которую считают основательницей современного сестринского дела.

Во время Крымской войны она организовала уход за ранеными военными и значительно улучшила условия лечения в госпиталях. Ее деятельность стала примером для развития профессии во всем мире.

Сегодня медицинские сестры и братья остаются одними из важнейших работников системы здравоохранения, ведь без их ежедневной работы невозможно представить современную медицину.

"Пожарный" или "пожарный": как правильно на украинском называть профессию?

Еще одной профессией, представителей которой довольно часто называют неправильно и не по нормам украинского языка.

Правильное название профессии по нормам украинского языка – пожарный, а не пожарный.

Кроме "пожежник", часто используются слова "огнеборец" и "спасатель" для описания профессии.

В официально-деловом стиле и в структуре ГСЧС сегодня чаще всего используют обобщенное название – спасатель. Это связано с тем, что функции современных пожарных частей значительно расширились: они не только тушат пожары, но и деблокируют пострадавших в ДТП, работают на завалах и проводят разминирование.