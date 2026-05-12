Щороку 12 травня у світі відзначають Міжнародний день медичної сестри. Це професійне свято людей, які щодня доглядають за пацієнтами, допомагають лікарям та підтримують хворих у медичних закладах.

Чи можна говорити "медбрат"?

В українській мові слово "медбрат" є розмовним скороченням від словосполучення "медичний брат". Саме форма "медичний брат" вважається офіційною та нормативною для чоловіка, який працює за цією професією.

Водночас у повсякденному мовленні слово "медбрат" також широко вживають, і воно є зрозумілим для більшості людей. Тож називати чоловіка "медбратом" не є помилкою.

Для жінки правильною назвою професії є "медична сестра" або звичне скорочення "медсестра". В українській мові професійні назви можуть мати форми як жіночого, так і чоловічого роду.

Чим займаються медичні сестри та брати?

Медичні сестри та медичні брати виконують важливу частину роботи у лікарнях, поліклініках та інших медичних установах.

До їхніх обов'язків входить догляд за пацієнтами, контроль стану хворих, виконання призначень лікаря, проведення ін'єкцій, перев'язок та інших процедур. Також вони часто допомагають людям психологічно та підтримують їх під час лікування.

Саме медичні сестри й брати проводять із пацієнтами найбільше часу, тому їхня робота потребує не лише професійних знань, а й терпіння, уважності та співчуття.

Чому свято відзначають 12 травня?

Міжнародний день медичної сестри щороку відзначають 12 травня невипадково. Саме цього дня 206 років тому народилася Флоренс Найтінгейл – жінка, яку вважають засновницею сучасної сестринської справи.

Під час Кримської війни вона організувала догляд за пораненими військовими та значно покращила умови лікування у шпиталях. Її діяльність стала прикладом для розвитку професії у всьому світі.

Сьогодні медичні сестри та брати залишаються одними з найважливіших працівників системи охорони здоров'я, адже без їхньої щоденної роботи неможливо уявити сучасну медицину.

"Пожежник" чи "пожежний": як правильно українською називати професію?

Ще однією професією, представників якої доволі часто називають неправильно та не за нормами української мови.

Правильна назва професії за нормами української мови – пожежник, а не пожежний.

Окрім "пожежник", часто використовуються слова "вогнеборець" та "рятувальник" для опису професії.

В офіційно-діловому стилі та в структурі ДСНС сьогодні найчастіше використовують узагальнену назву – рятувальник. Це пов'язано з тим, що функції сучасних пожежних частин значно розширилися: вони не лише гасять пожежі, а й деблокують постраждалих у ДТП, працюють на завалах та проводять розмінування.