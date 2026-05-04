У повсякденному мовленні можна почути як "пожежник", так і "пожежний". Однак ці слова не є рівнозначними за нормами української мови.

Дивіться також Точно не "Туркменія": як не помилитися у назві цієї азійської країни

Пожежник чи пожежний: розбираємося в термінах

Довгий час у нашому мовленні панувало слово "пожежний", яке є прямим запозиченням із російської мови. В українській мові прикметники на -ий зазвичай вказують на ознаку предмета, а не на особу. Тому "пожежним" може бути автомобіль, кран чи гідрант, але аж ніяк не людина. Натомість для назв професій та осіб за родом діяльності українська мова використовує суфікс -ник.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Згідно з нормами сучасної української мови, правильною назвою професії є пожежник. Це слово зафіксоване в академічних словниках і є природним для нашої морфології. Використання форми "пожежний" стосовно людини – це груба лексична помилка, якої варто уникати як у повсякденному спілкуванні, так і в офіційних текстах.

Питомі відповідники та сучасні назви

Окрім стандартного "пожежник", українська мова має надзвичайно красивий та влучний синонім – вогнеборець. Це слово не лише передає суть роботи, а й підкреслює героїзм людей, які вступають у двобій зі стихією. Воно дедалі частіше з'являється в медіа та офіційних зверненнях як почесна назва професії.

В офіційно-діловому стилі та в структурі ДСНС сьогодні найчастіше використовують узагальнену назву – рятувальник. Це пов'язано з тим, що функції сучасних пожежних частин значно розширилися: вони не лише гасять пожежі, а й деблокують постраждалих у ДТП, працюють на завалах та проводять розмінування.

Зверніть увагу! Отже, обираючи між варіантами, надавайте перевагу словам пожежник, вогнеборець або рятувальник, залишаючи "пожежного" лише для опису техніки та інвентарю.

Не "шалфей": як українською називати цю лікарську рослину?

Правильна українська назва рослини "шалфей" – шавлія, що є калькою з російської.

В Україні росте 29 видів шавлії, дві з яких культивуються: шавлія лікарська та шавлія мускатна.

Українська назва дуже близька до латинської – Salvia, а літера "с" змінилася на "ш" під впливом німецької чи польської мов – szałwia.