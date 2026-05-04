Про правильну назву країни – Туркменія чи Туркменістан, розповідаємо з посиланням на сайт Верховної Ради.

Як називається країна – Туркменія чи Туркменістан?

Хоч у сучасній українській мові є чітко визначені офіційні назви країн, втім часто може виникнути питання: як правильно називати державу – Туркменія чи Туркменістан?

Плутанина та сумніви виникають через те, що "Туркменія" активно вживалася в радянський період, коли існувала Туркменська РСР. Тому назва була поширена в літературі, картографії та офіційних документах.

Згідно з чинним Українським правописом (2019) та міжнародною практикою, правильна офіційна назва держави – Туркменістан (Türkmenistan). Саме так країна називає себе у власній Конституції та дипломатичних документах.

Суфікс -стан у тюркських та перських мовах означає "країна", "земля". Тож Туркменістан буквально перекладається як "країна туркменів".

Ця держава в Центральній Азії межує з Казахстаном на півночі, Узбекистаном – на півночі та сході, Іраном і Афганістаном – на півдні. На заході її омиває Каспійське море. Столиця та найбільше місто – Ашгабат. Країна Туркменістан – член ООН, Організації ісламської співпраці.

У сучасному мовленні та офіційних документах слід уживати назву – Туркменістан. Варіант "Туркменія" може траплятися в історичних чи художніх контекстах, але вже не відповідає сучасній нормі.

Подібні помилки збереглися з радянських часів у назвах колишніх республік – Молдова / Молдавія, Арменія / Вірменія.

Туркменістан – які цікаві факти ви знаєте?

Попри закритість цієї країни, туристам потрібно отримати візу, країна дуже цікава. А деякі факти – вражають.