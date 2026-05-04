Про правильну назву країни – Туркменія чи Туркменістан, розповідаємо з посиланням на сайт Верховної Ради.
Дивіться також Помилка, яку робить кожен другий: ви точно неправильно називаєте цей обласний центр
Як називається країна – Туркменія чи Туркменістан?
Хоч у сучасній українській мові є чітко визначені офіційні назви країн, втім часто може виникнути питання: як правильно називати державу – Туркменія чи Туркменістан?
Плутанина та сумніви виникають через те, що "Туркменія" активно вживалася в радянський період, коли існувала Туркменська РСР. Тому назва була поширена в літературі, картографії та офіційних документах.
Згідно з чинним Українським правописом (2019) та міжнародною практикою, правильна офіційна назва держави – Туркменістан (Türkmenistan). Саме так країна називає себе у власній Конституції та дипломатичних документах.
Суфікс -стан у тюркських та перських мовах означає "країна", "земля". Тож Туркменістан буквально перекладається як "країна туркменів".
Ця держава в Центральній Азії межує з Казахстаном на півночі, Узбекистаном – на півночі та сході, Іраном і Афганістаном – на півдні. На заході її омиває Каспійське море. Столиця та найбільше місто – Ашгабат. Країна Туркменістан – член ООН, Організації ісламської співпраці.
У сучасному мовленні та офіційних документах слід уживати назву – Туркменістан. Варіант "Туркменія" може траплятися в історичних чи художніх контекстах, але вже не відповідає сучасній нормі.
Подібні помилки збереглися з радянських часів у назвах колишніх республік – Молдова / Молдавія, Арменія / Вірменія.
Туркменістан – які цікаві факти ви знаєте?
Попри закритість цієї країни, туристам потрібно отримати візу, країна дуже цікава. А деякі факти – вражають.
- Столиця Ашгабат занесена до Книги рекордів Гіннеса як місто з найбільшою кількістю будівель із білого мармуру у світі. Майже весь центр сяє білизною — символом чистоти й величі.
- Назва Ашгабад перекладається як "Місто любові". Після руйнівного землетрусу 1948 року його відбудували практично з нуля.
- Газовий кратер Дарваза, відомий як "Ворота до пекла", горить безперервно з 1971 року. Це одне з найвідоміших природних явищ світу – величезна яма діаметром понад 60 метрів, де палає природний газ.
- Пустеля Каракум займає понад 80 % території країни. Її назва з тюркської означає "чорний пісок". Тут розташований один із найдовших у світі штучних каналів – Каракумський канал (понад 1300 кілометрів), який забезпечує водою посушливі регіони.
- Ахалтекінські коні – національна гордість Туркменістану. Ця порода виведена понад 5 000 років тому й вважається однією з найкрасивіших у світі. Їхній образ прикрашає герб країни та на грошах.
- Туркменістан має одне з найбільших родовищ природного газу у світі. Довгий час, до 2014 року, громадяни користувалися газом, водою та електроенергією майже безкоштовно – унікальна система державних пільг.
- Прапор Туркменістану зелений, із п’ятьма зірками, що символізують п’ять областей країни, і орнаментом туркменських килимів – ще один національний символ.
- Туркменські килими вважаються одними з найкращих у світі. Кожен візерунок має своє значення й розповідає історію конкретного племені.