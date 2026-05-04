О правильном названии страны – Туркмения или Туркменистан, рассказываем со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Как называется страна – Туркмения или Туркменистан?
Хотя в современном украинском языке есть четко определенные официальные названия стран, впрочем часто может возникнуть вопрос: как правильно называть государство – Туркмения или Туркменистан?
Путаница и сомнения возникают из-за того, что "Туркмения" активно употреблялась в советский период, когда существовала Туркменская ССР. Поэтому название было распространено в литературе, картографии и официальных документах.
Согласно действующему Украинским правописанием (2019) и международной практикой, правильное официальное название государства – Туркменистан (Türkmenistan). Именно так страна называет себя в собственной Конституции и дипломатических документах.
Суффикс -стан в тюркских и персидских языках означает "страна", "земля". Поэтому Туркменистан буквально переводится как "страна туркменов".
Это государство в Центральной Азии граничит с Казахстаном на севере, Узбекистаном – на севере и востоке, Ираном и Афганистаном – на юге. На западе ее омывает Каспийское море. Столица и самый большой город – Ашхабад. Страна Туркменистан – член ООН, Организации исламского сотрудничества.
В современной речи и официальных документах следует употреблять название – Туркменистан. Вариант "Туркмения" может встречаться в исторических или художественных контекстах, но уже не соответствует современной норме.
Подобные ошибки сохранились с советских времен в названиях бывших республик – Молдова / Молдавия, Армения / Армения.
Туркменистан – какие интересные факты вы знаете?
Несмотря на закрытость этой страны, туристам нужно получить визу, страна очень интересная. А некоторые факты – поражают.
- Столица Ашхабад занесена в Книгу рекордов Гиннеса как город с наибольшим количеством зданий из белого мрамора в мире. Почти весь центр сияет белизной - символом чистоты и величия.
- Название Ашхабад переводится как "Город любви". После разрушительного землетрясения 1948 года его отстроили практически с нуля.
- Газовый кратер Дарваза, известен как "Врата в ад", горит непрерывно с 1971 года. Это одно из самых известных природных явлений мира – огромная яма диаметром более 60 метров, где пылает природный газ.
- Пустыня Каракум занимает более 80 % территории страны. Ее название с тюркского означает "черный песок". Здесь расположен один из самых длинных в мире искусственных каналов – Каракумский канал (более 1300 километров), который обеспечивает водой засушливые регионы.
- Ахалтекинские лошади – национальная гордость Туркменистана. Эта порода выведена более 5 000 лет назад и считается одной из самых красивых в мире. Их образ украшает герб страны и на деньгах.
- Туркменистан имеет одно из крупнейших месторождений природного газа в мире. Долгое время, до 2014 года, граждане пользовались газом, водой и электроэнергией почти бесплатно – уникальная система государственных льгот.
- Флаг Туркменистана зеленый, с пятью звездами, символизирующими пять областей страны, и орнаментом туркменских ковров – еще один национальный символ.
- Туркменские ковры считаются одними из самых лучших в мире. Каждый узор имеет свое значение и рассказывает историю конкретного племени.