Какой красивой украинской фразой заменить русскую "остаться ни с чем"
Каждый язык имеет свои особенности. Так что не пытайтесь дословно переводить все фразы.
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал о некоторых трудностях перевода с одного языка на другой.
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Как на украинском сказать "остаться ни с чем"
Языковед акцентировал: не стоит всегда пытаться дословно переводить стойкие словосочетания. Ведь фразеологизмы запечатлели в себе народную ментальность. И привел красноречивые примеры.
Русскому "остаться ни с чем" отвечает наше выражение "скуштувати облизня" (укр.),
– рассказал Авраменко.
Также заметим, что фраза "скуштувати облизня" (укр.) имеет еще такой синоним как "піймати облизня" (укр.). Это выражение означает "терпеть неудачу, остаться не с чем".
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Как сказать на украинском "взгрустнулось"
- Александр Авраменко также рассказывал, как правильно перевести русское слово "взгрустнулось".
- Правильный ответчик в украинском языке – "огорнув смуток" (укр.).