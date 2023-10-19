Какой красивой украинской фразой заменить русскую "остаться ни с чем"

Каждый язык имеет свои особенности. Так что не пытайтесь дословно переводить все фразы.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал о некоторых трудностях перевода с одного языка на другой.

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Как на украинском сказать "остаться ни с чем"

Языковед акцентировал: не стоит всегда пытаться дословно переводить стойкие словосочетания. Ведь фразеологизмы запечатлели в себе народную ментальность. И привел красноречивые примеры.

Русскому "остаться ни с чем" отвечает наше выражение "скуштувати облизня" (укр.),

– рассказал Авраменко.

Также заметим, что фраза "скуштувати облизня" (укр.) имеет еще такой синоним как "піймати облизня" (укр.). Это выражение означает "терпеть неудачу, остаться не с чем".