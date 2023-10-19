Якою красивою українською фразою замінити російську "остаться ни с чем"
Кожна мова має свої особливості. Тож не намагайтеся дослівно перекладати усі фрази.
Відомий український учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів про деякі труднощі перекладу з однієї мови на іншу.
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Як українською сказати "остаться ни с чем"
Мовознавець акцентував: не варто завжди намагатися дослівно перекладати стійкі словосполучення. Адже фразеологізми закарбували у собі народну ментальність. І навів красномовні приклади.
Російському "остаться ни с чем" відповідає наш вислів "скуштувати облизня",
– розповів Авраменко.
Також зауважимо, що фраза "скуштувати облизня" має ще такий схожий синонім як "піймати облизня". Цей вислів означає "зазнати невдачі, залишитися ні з чим".
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Як сказати українською "взгрустнулось"
- Олександр Авраменко також розповідав, як правильно перекласти російське слово "взгрустнулось".
- Правильний відповідник в українській мові – "огорнув смуток".