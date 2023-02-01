"Это станет приятным бонусом": как легко и интересно овладеть украинским языком

Все больше украинцев отказывается от общения на русском языке. В частности, 33% киевлян перешли на соловьиную с начала полномасштабной войны.

Среди тех, кто помогает желающим овладевать украинским языком, – филологиня, организатор клуба украинского языка "КУМ" в Запорожье Елена Ольшанская. Она при этом предоставила ценные советы по поводу того, как легко и интересно овладеть соловьиной.

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Как легко и интересно овладеть украинским языком

В частности, Елена Ольшанская советует придерживаться таких правил при изучении украинского:

Сотрудничество учителей и родителей

Елена вспомнила, что несколько лет назад в детском саду Запорожья спрашивали у родителей, какой язык они выбирают для общения своих детей. Большинство проголосовало за украинский. Тогда языковед помогала работникам садика овладевать соловьиной. Воспитателям пришлось общаться по-украински везде. Это был очень действенный шаг и выбор.

Разговорные клубы

Если вы хотите усовершенствовать разговорный украинский, можете посещать разнообразные разговорные клубы. Они часто работают в городских библиотеках. Там вы, в частности, найдете единомышленников, от которых услышите полезные советы.

Игровая форма для изучения

Также овладеть украинским поможет геймификация. За общение государственным вы можете получать своеобразные баллы. А потом превращать их в подарки. При этом учтите, что резкий переход на украинский в российской семье ребенок, например, не всегда воспримет. Следовательно, стоит накануне организовать праздничный ужин и объявить о решении перехода на государственный язык. И за успехи в изучении украинского впоследствии вознаграждать.

А по отношению к взрослым может сработать система штрафов. Например, на работе тот, кто забывает украинские слова, должен бросать деньги в корпоративную банку. Затем "вырученные" средства коллектив использует на нужды компании.

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Собственно украиноязычная среда

Также Ольшанская советует при изучении языка создать собственную украиноязычную среду. В частности, выбирать фильмы для просмотра и музыку для прослушивания только на государственном языке.

Украинские книги

Также, чтобы лучше и быстрее овладеть украинским, стоит читать книги на этом языке. По мнению языковеда, это один из самых эффективных методов адаптации в общении.

Детей изучать украинский также можно поощрять благодаря книгам. Например, мама может читать какую-нибудь увлекательную историю ребенку вслух и на самом интересном моменте остановиться. При этом пообещать продолжить чтение завтра. Во многих случаях дети сами дочитают эту историю.