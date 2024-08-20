Как правильно на украинском языке назвать пылесос

Украинцы часто могут не знать, правильно ли употреблять те или иные слова в определенных ситуациях. Даже – удивитесь – когда убирают.

В частности думают, как безошибочно назвать прибор для уборки квартиры. Педагог и блогер Лара Чемерис подсказала, как правильно будет на украинском и как назвать сам процесс уборки, отмечает Образование 24.

Смотрите также Какие интересные синонимы имеет слово "жара"

Как на украинском назвать пылесос

Чемерис отметила: прибор, благодаря которому вы убираете в своем доме, можете назвать так:

пилосос;

пилосмок;

пилотяг.

Эти все слова есть в нашем языке, отметила блогерша.

Смотрите также Не говорите "сон сбылся": как правильно на украинском

Также она подсказала, как назвать правильно сам процесс уборки с помощью пылесоса. На украинском это будет звучать так: