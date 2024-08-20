В частности думают, как безошибочно назвать прибор для уборки квартиры. Педагог и блогер Лара Чемерис подсказала, как правильно будет на украинском и как назвать сам процесс уборки, отмечает Образование 24.
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Как на украинском назвать пылесос
Чемерис отметила: прибор, благодаря которому вы убираете в своем доме, можете назвать так:
- пилосос;
- пилосмок;
- пилотяг.
Эти все слова есть в нашем языке, отметила блогерша.
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Также она подсказала, как назвать правильно сам процесс уборки с помощью пылесоса. На украинском это будет звучать так:
- я пилососю;
- я прибираю пилососом;
- я чищу пилососом.