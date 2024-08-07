Однако свою речь засорять не стоит. Избавиться от "языкового мусора" помогает Образование 24.

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Как сказать "сон збувся" на украинском языке

Педагог и блогер Лара Чемерис привела неправильную фразу со словом "сон" и подсказала, как правильно.

Так, говорить стоит "сон справдився", а не "сон збувся" (укр.),

– подчеркнула она.

Педагог при этом посоветовала украинцам не забывать о грамотности.



Как сказать на украинском "сон сбылся" / скриншот сообщения Лары Чемерис

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Как сказать на украинском "вставить свои 5 копеек"