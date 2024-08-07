Однак своє мовлення засмічувати не варто. Позбутися "мовного сміття" допомагає Освіта 24.
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Як сказати "сон збувся" українською
Педагогиня та блогерка Лара Чемерис навела неправильну фразу зі словом "сон" та підказала, як правильно.
Так, казати варто "сон справдився", а не "сон збувся",
– наголосила вона.
Педагогиня при цьому порадила українцям не забувати про грамотність.
Як сказати українською "сон збувся" / скриншот допису Лари Чемерис
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Як сказати українською "вставити свої 5 копійок"
- Педагогиня та блогерка Лара Чемерис відповіла на питання читачки: "Чи є в українській мові вислів "вставити свої 5 копійок?".
- В українській мові є вислів "сунути носа до чужого проса".
- Також педагогиня зазначила, що цю фразу можна скоротити і казати так:
- сунути носа;
- сунути свого носа.