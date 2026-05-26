Не калькуйте с русского: какие яркие украинские соответствия имеет фраза "потерял дар речи"

Фраза "потерял дар речи" нередко переходит в украинскую речь через дословный перевод. Однако такие кальки не всегда звучат естественно, ведь украинский язык имеет собственные образные выражения для описания молчания или внезапного оцепенения, рассказал тикток-блогер, фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер.

Какие высказывания употреблять вместо кальки

По словам Рами, вариант "потерял дар речи" является прямым переводом с русского, поэтому лучше искать исконно украинские соответствия. Он отмечает, что украинский язык богат на собственные яркие способы передать состояние, когда человек вдруг замолкает.

Одним из таких выражений является "ні пари з вуст". Его используют, когда речь идет о человеке, который молчит и не произносит ни слова. В качестве примера блогер приводит фразу: "Василий ни пара из уст не пускает, сидит как тот пенек".

Еще одно меткое соответствие – "как язык проглотить". Такое выражение означает резко замолчать или неожиданно перестать говорить из-за удивления, волнения или других сильных эмоций.

"Зацепило" и "анителень": колоритные слова украинского языка

Рами Аль Шаер обращает внимание и на то, что украинский язык часто позволяет передать целое состояние одним словом. Именно поэтому все предыдущие высказывания может заменить слово "заципило".

Оно означает неожиданно замолчать, будто растеряться или потерять возможность говорить от испуга или удивления. Недаром в украинской традиции даже существует проклятие: "а пусть бы тебя зацепило".

Отдельно популяризатор языка вспоминает еще один редко употребляемый, но выразительный вариант – "анітелень". Это слово также означает полное молчание или состояние, когда человек не говорит ни слова. Его можно найти и в творчестве Тараса Шевченко: "І всі уряд поставали, ніби без'язикі – анітелень".

Поэтому вместо калькированного "потерял дар речи" украинцы имеют целый набор исконных и колоритных соответствий – от "ні пари з вуст" до меткого "заципило".