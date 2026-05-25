Что означает выражение "запанибрата" и как оно пишется, рассказываем со ссылкой на "Мова – ДНК нації".

Что означает "запанібрата" и почему это слово такое интересное?

В украинском языке есть слова, которые сразу создают настроение или даже маленькую сценку в голове. Одно из таких – "запанібрата", или даже – "запанібраці". Его часто можно услышать во фразах: "Он ведет себя с шефом запанибрата" или "Не стоит так быстро переходить на запанибрата". Но что на самом деле означает это слово?

"Запанібрата" – это наречие, которое означает слишком фамильярно, по-дружески или без должной дистанции. Чаще всего слово имеет легкий негативный оттенок, когда человек ведет себя слишком свободно там, где стоит быть сдержаннее. Довольно часто такого человека называют "наглым", но в украинском языке это слово имеет другое значение.

Например:

"Новий працівник одразу почав говорити з керівником запанібрата".

"Вони були настільки близькі, що спілкувалися запанібрата".

В "Словаре украинского языка" слово "запанибрата" толкуется как "по-приятельски, фамильярно". Именно в таком значении его используют и в художественной литературе.

"Запанібрата" / Мова – ДНК нации

Например, подобные выражения можно встретить в произведениях украинских писателей XX века, где описываются дружеские или слишком свободные отношения между героями.

Ви з мужиками поводитесь запанібрата; мужики до вас ходять в гості, п’ють у вашому домі… (Иван Нечуй-Левицкий).

Как образовалось и как пишется слово?

Слово очень интересное по строению. Оно образовалось от выражения "за панібрата". Когда-то "панібрат" означал близкого приятеля или человека, с которым обращаются как с равным.

Здесь есть две части:

"пан" – уважительное обращение;

"брат" – символ близких отношений.

Впоследствии выражение "за панібрата" превратилось в одно слово – "запанібрата".

По современному украинскому правописанию слово пишется вместе – "запанібрата". Это зафиксировано в украинских словарях и правописных источниках. А ударение в слове "запанібрата" падает на третий слог.

Ошибочными будут варианты: "за панибрата" или "з панибрата".

А синонимами к слову являются выражения:

на дружеской ноге,

на короткой ноге,

в близких отношениях,

в дружеских отношениях.

Интересно! Слово "запанібрата" является почти непереводимым дословно на другие языки. В украинском языке оно имеет яркую эмоциональную окраску и чаще всего его используют именно в разговорном стиле.

"Запанібрата" – небольшое, но очень образное слово, которое прекрасно показывает характер общения между людьми. Оно сочетает в себе историю, народную языковую традицию и живую эмоцию. А еще раз напоминает, насколько интересной и богатой является украинский язык.