Сочная красная ягода давно стала одним из символов лета в Украине. Однако вместе с сезоном клубники снова возникает и языковой вопрос: как правильно называть эту ягоду на украинском и уместно ли говорить "клубника".

Почему "клубника" – это русизм

В украинском литературном языке слово "клубника" считают русизмом, ведь оно происходит из русского языка. Зато нормативным и исконно украинским аналогом является слово "клубника".

Именно "клубнику" фиксируют украинские словари и использует современная языковая норма. Поэтому правильно говорить: "сезон клубники", "варенье из клубники" или "купить клубнику".

Русизм "клубника" длительное время бытовал из-за влияния русификации, поэтому до сих пор сохранился в разговорной речи части украинцев.

Какая разница между клубникой и земляникой

Многие люди считают, что клубника и земляника – это одна и та же ягода, однако между ними есть различие.

Земляникой обычно называют мелкую ароматную лесную ягоду, которая растет в природе. Она меньше по размеру, имеет выразительный запах и часто встречается на полянах или в лесах.

Клубника же в современном употреблении – это крупная ягода, которую выращивают на огородах и фермах. Именно ее чаще всего продают на рынках и в магазинах.

Обратите внимание! Из-за сходства растений эти названия иногда путают, однако в быту украинцы преимущественно различают лесную землянику и садовую клубнику.

Что такое земляника садовая и что следует знать о ягоде

С ботанической точки зрения знакомая всем "клубника" – это земляника садовая. Именно так ученые называют культурное растение, которое выращивают ради крупных сладких ягод.

Земляника садовая появилась в результате скрещивания различных видов земляники и сегодня является одной из самых популярных ягод в мире. Она растет на грядках, требует солнца и регулярного ухода.

Клубнику активно используют в кулинарии – из нее готовят варенье, десерты, напитки и выпечку. Ягода также содержит витамины, органические кислоты и антиоксиданты.

Поэтому правильно на украинском говорить не "клубника", а "клубника". А знание разницы между клубникой, земляникой и земляникой садовой помогает не только точнее выражаться, но и лучше понимать богатство украинского языка.