Соковита червона ягода давно стала одним із символів літа в Україні. Однак разом із сезоном полуниці знову постає і мовне питання: як правильно називати цю ягоду українською та чи доречно говорити "клубніка".

Чому "клубніка" – це русизм

В українській літературній мові слово "клубніка" вважають русизмом, адже воно походить із російської мови. Натомість нормативним і питомо українським відповідником є слово "полуниця".

Саме "полуницю" фіксують українські словники та використовує сучасна мовна норма. Тому правильно казати: "сезон полуниці", "варення з полуниці" або "купити полуницю".

Русизм "клубніка" тривалий час побутував через вплив русифікації, тому й досі зберігся у розмовному мовленні частини українців.

Яка різниця між полуницею та суницею

Багато людей вважають, що полуниця і суниця – це одна й та сама ягода, однак між ними є відмінність.

Суницею зазвичай називають дрібну ароматну лісову ягоду, яка росте в природі. Вона менша за розміром, має виразний запах і часто трапляється на галявинах або в лісах.

Полуниця ж у сучасному вжитку – це велика ягода, яку вирощують на городах і фермах. Саме її найчастіше продають на ринках та в магазинах.

Зверніть увагу! Через схожість рослин ці назви інколи плутають, однак у побуті українці переважно розрізняють лісову суницю та садову полуницю.

Що таке суниця садова і що варто знати про ягоду

З ботанічного погляду знайома всім "полуниця" – це суниця садова. Саме так науковці називають культурну рослину, яку вирощують заради великих солодких ягід.

Суниця садова з'явилася внаслідок схрещування різних видів суниці й сьогодні є однією з найпопулярніших ягід у світі. Вона росте на грядках, потребує сонця та регулярного догляду.

Полуницю активно використовують у кулінарії – з неї готують варення, десерти, напої та випічку. Ягода також містить вітаміни, органічні кислоти та антиоксиданти.

Тож правильно українською говорити не "клубніка", а "полуниця". А знання різниці між полуницею, суницею та суницею садовою допомагає не лише точніше висловлюватися, а й краще розуміти багатство української мови.