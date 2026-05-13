Квасок или щавель: как правильно на украинском называть популярную зелень

Весной в Украине особенно популярными становятся зеленый борщ и салаты со щавелем. В то же время многие люди спорят, как правильно называть это растение на украинском – "щавель" или "квасок".

С приходом весны на украинских огородах появляется первая витаминная зелень, без которой невозможно представить настоящий украинский зеленый борщ. Однако во время приготовления этого блюда хозяйки часто спорят, как правильно называть и подчеркивать главный ингредиент, чтобы не искажать родной язык.

Щавель или квасок: языковые нормы и правильное ударение

В украинском языке официальным, литературным и общепринятым названием этого растения является щавель (ударение на "е"). Многие люди считают это слово заимствованием и пытаются полностью заменить его на "квасок". Однако слово щавель зафиксировано во всех академических словарях и является абсолютно исконным для нашей языковой традиции. Главная ошибка заключается не в самом слове, а в его ударении: под влиянием русского языка его часто произносят как "щАвель".

Согласно нормам украинского правописания и орфоэпии, ударение в этом слове падает исключительно на второй слог – щаве́ль. При склонении ударение также перемещается на окончание: щавлю́, щавле́м, в щавлі́. Что касается слова квасок (или разговорного квасец), то оно считается абсолютно законным синонимом и народно-диалектным названием, которое появилось благодаря специфическому вкусу листьев. Оба варианта являются правильными, но "щавель" остается основным названием в медиа и науке.

Ботанический портрет: где растет и когда цветет витаминная зелень?

Щавель (Rumex) – это род одно-, двух- и многолетних травянистых растений, принадлежащих к семейству гречишных. В Украине в диком виде и на огородах растет около 25 видов этого растения. Самым известным среди них является щавель кислый (или обычный), который активно культивируют как ценный овощ. Растение имеет прямостоячий ребристый стебель и продолговатые копьевидные листья.

Цветет щавель в мае-июне, выпуская мелкие красно-зеленые цветы, собраны в метелки. Растение чрезвычайно неприхотливое к условиям: оно прекрасно чувствует себя на влажных лугах, лесных полянах, обочинах дорог, а также на приусадебных участках по всей стране. Благодаря своей устойчивости к холодам, щавель прорастает одним из первых, помогая людям быстро преодолеть весенний авитаминоз.

От зеленого борща до аптеки: сферы применения растения

Главная ценность щавеля заключается в его уникальном химическом составе. Листья растения богаты витаминами А, С, Е, К, органические кислоты (в частности щавелевую) и минералы – железо, калий и марганец. В кулинарии свежие листья используют для приготовления легендарного зеленого борща, супов, свежих салатов, пирогов и даже соусов. Для того, чтобы сохранить полезные свойства на зиму, хозяйки его консервируют, засаливают или замораживают.

Кроме кулинарии, щавель нашел широкое применение в других сферах:

В медицине и фитотерапии : галеновые препараты и отвары из различных частей растения используют для улучшения пищеварения, стимуляции работы печени и желчного пузыря.

галеновые препараты и отвары из различных частей растения используют для улучшения пищеварения, стимуляции работы печени и желчного пузыря. Использование корней: например, корень конского щавеля (дикорастущего вида) имеет выраженные вяжущие и противовоспалительные свойства, поэтому его применяют при лечении колитов и расстройств кишечника.

например, корень конского щавеля (дикорастущего вида) имеет выраженные вяжущие и противовоспалительные свойства, поэтому его применяют при лечении колитов и расстройств кишечника. В косметологии: экстракты растения добавляют в средства для очищения кожи и борьбы с пигментацией благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Однако врачи предостерегают: из-за высокой концентрации щавелевой кислоты этот продукт не стоит употреблять людям, которые имеют склонность к мочекаменной болезни, гастрита или язвы. Для здоровых людей щавель остается прекрасным природным детоксом и вкусным символом украинской весны.

Еще одним растением, которое создает проблемы для написания и произношения является черемуха. Хотя многие и знают это растение внешне, однако не знают, как правильно писать и произносить ее название.

Слово "черемха" является нормативным украинским названием растения, а "черьомуха" и "черемуха" относятся к суржику.

Черемуха используется в кулинарии и народной медицине, а также как декоративное растение.

В народной медицине использовали плоды, кору и цветы черемухи. Им приписывали противовоспалительные и вяжущие свойства. Однако употреблять растение следует осторожно, ведь некоторые ее части содержат вещества, которые могут быть токсичными в больших количествах.