Забытое слово из украинских словарей: как правильно сказать "хлопок"
- Слово "хлопок" не является исконным для украинского языка, правильное соответствие - "виляск".
- "Виляск" зафиксировано в украинских словарях и означает громкий звук от хлопанья или хлопанья.
Слово "хлопок" не является исконным для украинского языка, зато правильным соответствием является "виляск". Это слово содержится во многих словарях, и, кроме того, на этом мнении сходятся многие языковеды и популяризаторы языка.
Украинский аналог слова "хлопок" долгое время оставался вне широкого употребления, в частности еще с советских времен, когда часть лексики вытесняли из языковой практики. Музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер в своем инстаграме рассказывает, что украинцы нередко путаются и не всегда знают, как точно выразиться.
Какой исконно украинский аналог "хлопка"?
По его словам, правильно говорить не "хлопок", а "виляск".
Правильно говорить не "хлопок", а "виляск". "Виляск" – это правильное украинское слово. Когда мы громко хлопаем в ладоши, мы слышим виляски,
– рассказал музыкант.
По его словам, это слово может показаться необычным на слух, однако оно является естественным для украинского языка. Он советует дать себе время, чтобы привыкнуть к родной лексике.
В то же время "виляск" зафиксирован и в украинских словарях. В частности, по данным портала Slovnyk.ua, это громкий звук, возникающий от хлопанья, хлопанья или удара о что-то.
"Турция" или "Туреччина": как говорить, чтобы не попасть в коллизию?
Правильное название Турции на украинском – "Туреччина", а не "Турция".
Название "Турция" происходит от старофранцузского Turquie, что означает "земля турок".
Украинский язык имеет звучное слово "Турция", его и надо употреблять, если говорите об этом государстве.