Как правильно назвать на украинском "окружающую среду"

Из уст украинцев часто можно услышать слово "оточуючий". В частности, фразу "оточуюче середовище".

Зато известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтра с 1+1" рассказал о таких искусственных образованиях в нашем языке. Так, фразы "оточуюче середовище" или "оточуючі люди" лучше не употреблять.

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Как правильно на украинском "оточуюче середовище"

Эти фразы, по словам Авраменко, звучат как "ідуча дівчина" или "бігучі хлопці". И объяснил, почему так говорить не стоит.

Хотя слово "оточуючий" вы можете найти в советских словарях, однако даже там оно подано с пометкой "редко употребляемое". А по сути – суржик,

– акцентировал учитель.

При этом ответил, как же правильно сказать.

По словам Авраменко, в арсенале украинского языка для этого есть несколько вариантов:

довкілля;

навколишнє середовище;

довколишній світ.

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Как правильно рассказать об "окружающих" людях

Также языковед рассказал, как правильно образовать словосочетание, если говорим о людях. Если, в частности, хотим сказать "влиять на "оточуючих" людей".

В этом случае мы не скажем на "навколишніх людей",

– уточнил учитель.

И посоветовал в этой ситуации употреблять определения в зависимости от конкретного случая. Например, влиять на близких, друзей, коллег.

И резюмировал: уважаем себя, заботясь о чистоте своей речи.