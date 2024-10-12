Не говорите "здрасте" и "як діла": как правильно и красиво поздороваться на украинском

В украинском языке есть немало форм поздравлений. Их можно употреблять на все случаи жизни.

Главное – делать это грамотно и не допускать речевых ошибок. Как правильно поздороваться на украинском, расскажет Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно".

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Как правильно здороваться на украинском языке

У восемьдесят пятой подборке подскажем, какие формы приветствий вы можете слышать и употреблять. В частности, уточним, в каких случаях они уместны. А также приведем примеры суржиковых приветствий, которые вы должны выбросить из своей речи и заменить красивыми и правильными украинскими соответствиями.

Интересно! Приветствие – жест, словосочетание или другой ритуал для вступления в контакт с другим человеком. Обычно приветствие предшествует началу общения. Приветствием можно продемонстрировать свое отношение к тому, кого приветствуют. Формы приветствия зависят от культуры, времени, традиций. Приветствие может быть как устным, так и письменным.

Заметим также, что приветствия бывают как формальные, так и неформальные. Формальные в основном употребляют, когда не знают собеседника, или общаются в рамках официально-делового стиля, к примеру. Неформальные приветствия употребляют в кругу друзей или родных.

Но для начала запомните, какие суржиковые приветствия надо забыть и как их заменить:

прівєт – привіт;

здрастє – вітаю;

як дєла? – як справи? як поживаєте?

какіє люді – радий бачити; яка приємна зустріч;

здаров – привіт, вітаю;

яка встрєча – яка зустріч;

здраствуйтє – здрастуйте.

Какие формальные формы приветствий можно употреблять

Добрий день! (не Доброго дня!).

Добридень!

Мої вітання!

Радий вітати Вас!

Бажаю доброго дня!

Бажаю доброго вечора!

Радий вас бачити!

Вітаю!

Ласкаво просимо!

Доброго ранку!

Добрий вечір!

Добривечір!

Моє шанування!

Доброї ночі!

Доброго здоров'я.

Здрастуйте.



Как красиво поздороваться на украинском / Freepik

Какие бывают неформальные приветствия

Привіт!

Здоров був!

Здоровенькі були!

Доброго здоров'я!

Доброго здоров'ячка!

Здоров!

Какие есть религиозные и патриотические поздравления

Также можно употреблять и религиозные поздравления. И даже патриотические. В частности такие!

Слава Ісусу Христу!

Слава Йсу!

Слава навіки Богу!

Слава навіки!

Слава навіки Богу святому!

Слава Україні!

Героям Слава!

Еще больше интересных и колоритных форм приветствий можно найти в диалектах. Например, вместо "Як справи?" сказать "Як ся маєте?".

Обратите внимание! Языковед Александр Авраменко отметил: здороваясь утром, надо использовать родительный падеж (чего?) – "Доброго ранку!". А днем и вечером – именительный (что?) – "Добрий день!", "Добрий вечір!" – а не "Доброго дня!". Почему? Такая языковая традиция. Он также заметил, что украинцы могут употреблять выражение "Доброї доби!". Но не стоит – это языковой изврат.