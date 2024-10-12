Не кажіть "здрастє" і "як дєла": як правильно та красиво привітатися українською

12 жовтня 2024, 13:00
Читать новость на русском
Автор: Марія Волошин

В українській мові є чимало форм привітань. Їх можна вживати на всі випадки життя.

Головне – робити це грамотно і не припускатися мовних помилок. Як правильно привітатися українською, розповість Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно".

Дивіться також Як красиво подякувати українською: 3 влучних варіанти

Як правильно вітатися українською

У вісімдесят п'ятій добірці підкажемо, які форми вітань ви можете чути і вживати. Зокрема, уточнимо, у яких випадках вони доречні. А також наведемо приклади суржикових вітань, які ви маєте викинути зі свого мовлення та замінити красивими і правильними українськими відповідниками.  

Цікаво! Вітання – жест, словосполучення або інший ритуал для вступу у контакт з іншою людиною. Зазвичай вітання передує початку спілкування. Вітанням можна продемонструвати своє ставлення до того, кого вітають. Форми вітання залежать від культури, часу, традицій. Вітання може бути як усним, так і письмовим.

Зауважимо також, що вітання бувають як формальні, так і неформальні. Формальні здебільшого вживають, коли не знають співрозмовника, чи спілкуються у межах офіційно-ділового стилю, до прикладу. Неформальні вітання вживають у колі друзів чи рідних. 

Але для початку запам'ятайте, які суржикові вітання треба забути і як їх замінити:

  • прівєт – привіт;
  • здрастє – вітаю;
  • як дєла? – як справи? як поживаєте?
  • какіє люді – радий бачити; яка приємна зустріч;
  • здаров – привіт, вітаю;
  • яка встрєча – яка зустріч;
  • здраствуйтє – здрастуйте.

Які формальні форми вітань можна вживати 

  • Добрий день! (не Доброго дня!).
  • Добридень!
  • Мої вітання!
  • Радий вітати Вас!
  • Бажаю доброго дня!
  • Бажаю доброго вечора!
  • Радий вас бачити!
  • Вітаю!
  • Ласкаво просимо!
  • Доброго ранку!
  • Добрий вечір!
  • Добривечір!
  • Моє шанування!
  • Доброї ночі!
  • Доброго здоров'я.
  • Здрастуйте.


Як красиво привітатися українською / Freepik

Які бувають неформальні вітання

  • Привіт!
  • Здоров був!
  • Здоровенькі були!
  • Доброго здоров'я!
  • Доброго здоров'ячка!
  • Здоров!

Які є релігійні та патріотичні привітання 

Також можна вживати і релігійні привітання. І навіть патріотичні. Зокрема такі! 

  • Слава Ісусу Христу!
  • Слава Йсу!
  • Слава навіки Богу!
  • Слава навіки!
  • Слава навіки Богу святому!
  • Слава Україні!
  • Героям Слава!

Ще більше цікавих та колоритних форм вітань можна знайти у діалектах. Наприклад, замість "Як справи?" сказати "Як ся маєте?".

Зверніть увагу! Мовознавець Олександр Авраменко зазначив: вітаючись вранці, треба використовувати родовий відмінок (чого?) – "Доброго ранку!". А вдень і ввечері – називний (що?) – "Добрий день!", "Добрий вечір!" – а не "Доброго дня!". Чому? Така мовна традиція. Він також зауважив, що українці можуть вживати вислів "Доброї доби!". Але не варто – це мовний покруч.