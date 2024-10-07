"Удерживать руки на весу": как это сказать по-украински

Украинцы довольно часто могут "обогащать" свою речь фразами из русского языка. Однако это ошибочное представление, и такие цитаты употреблять не надо.

Лучше обогащайте свой словарь колоритными украинскими словами и фразами. В этом поможет известный украинский языковед и педагог Александр Авраменко.

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Как сказать на украинском "удерживать руки на весу"

В "Сніданку з 1+1" языковед рассказал, что его часто спрашивают, как перевести фразу "удерживать руки на весу". В частности, соединение "на весу". Также напомнил о трудностях перевода с русского на украинский.

Это тот случай, когда перевода одного слова недостаточно. "На весу" на украинском – "у висячому положенні". Итак, "тримати руки у висячому положенні",

– рассказал языковед.

И добавил, что не всегда одному слову какого-то языка соответствует одно слово другого языка.



Как сказать на украинском "удерживать руки на весу" / скриншот видео