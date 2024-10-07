"Удерживать руки на весу": як це сказати українською

Українці доволі часто можуть "збагачувати" своє мовлення фразами з російської мови. Однак це хибне уявлення, і такі цитати вживати не треба.

Краще збагачуйте свій словник колоритними українськими словами та фразами. У цьому допоможе відомий український мовознавець та педагог Олександр Авраменко.

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Як сказати українською "удерживать руки на весу"

У "Сніданку з 1+1" мовознавець розповів, що його часто запитують, як перекласти фразу "удерживать руки на весу". Зокрема, сполуку "на весу". Також нагадав про труднощі перекладу з російської на українську.

Це той випадок, коли перекладу одного слова недостатньо. "На весу" українською – у висячому положенні. Отже, тримати руки у висячому положенні,

– розповів мовознавець.

І додав, що не завжди одному слову якоїсь мови відповідає одне слово іншої мови.



Як сказати українською "удерживать руки на весу" / скриншот відео