Как безошибочно по-украински сказать "оставить в покое"
Часто из уст украинцев можно услышать фразу "залиште мене у спокої". Однако так говорить не стоит.
Ведь не надо на украинском дословно переводить русскую фразу "оставить в покое". Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как сказать лучше.
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Как сказать на украинском "оставить в покое"
Так, он призвал украинцев избавиться в своей речи ошибочного языкового клише "залишити когось у спокої" (укр.). Все потому, что это калька из русского.
"Не "залиште мене у спокої", а "дайте мені спокій" (укр.). Только так,
– подчеркнул Авраменко.
При этом языковед отметил, что оставить (укр. залишити) можно что-то по наследству, а не оставить можно камня на камне или мокрого места. Это тоже устойчивые соединения слов.
Как сказать на украинском "оставить в покое" / видео скриншот
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Как сказать на украинском "кому счастье, а кому несчастье"
- Александр Авраменко также рассказывал, как заменить русскую фразу "кому счастье, а кому несчастье".
- Если вы попали в не очень приятную ситуацию, лучше скажите "кому весілля, а курці – смерть!".