Як безпомилково українською сказати "оставить в покое"
Часто з уст українців можна почути фразу "залиште мене у спокої". Однак так казати не варто.
Адже не треба українською дослівно перекладати російську фразу "оставить в покое". Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як сказати краще.
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Як сказати українською "оставить в покое"
Так, він закликав українців позбутися у своєму мовленні помилкового мовного кліше "залишити когось у спокої". Усе тому, що це – калька з російської.
"Не "залиште мене у спокої", а "дайте мені спокій". Тільки так,
– наголосив Авраменко.
При цьому мовознавець зауважив, що залишити можна щось у спадок, а не залишити можна каменя на камені або ж мокрого місця. Це теж стійкі сполуки слів.
Як сказати українською "оставить в покое" / скриншот відео
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Як сказати українською "кому счастье, а кому несчастье"
- Олександр Авраменко також розповідав, як замінити російську фразу "кому счастье, а кому несчастье".
- Якщо ви потрапили у не дуже приємну ситуацію, краще скажіть "кому весілля, а курці – смерть!",