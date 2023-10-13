Как сказать на украинском "кому счастье, а кому несчастье": очень интересное соответствие

Украинцам во время расцвета соловьиной следует обогащать свой словарь. В частности, фразеологизмами.

И ни в коем случае не "тащить" в наш язык русские фразы. Даже если не знаете, как сказать по-украински.

К теме Имеет древнее происхождение: что означает фразеологизм "брать ноги на плечи"

Как сказать на украинском "кому счастье, а кому несчастье"

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтраку с 1+1" подсказал одну фразу, русскую версию которой нужно забыть. Это изречение "кому счастье, а кому несчастье".

Эту фразу можно услышать из уст людей, попавших в какую-то не очень приятную ситуацию. В украинском языке есть интересный ответчик, который вы можете смело употреблять.

Запомните украинскую поговорку – "кому весілля, а курці – смерть!",

– подчеркнул Авраменко.

Смотрите также Как красиво на украинском назвать "штопор" – соответствия очаровывают

Как сказать на украинском "пеняй на себя"