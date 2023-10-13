Как сказать на украинском "кому счастье, а кому несчастье": очень интересное соответствие
Украинцам во время расцвета соловьиной следует обогащать свой словарь. В частности, фразеологизмами.
И ни в коем случае не "тащить" в наш язык русские фразы. Даже если не знаете, как сказать по-украински.
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Как сказать на украинском "кому счастье, а кому несчастье"
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтраку с 1+1" подсказал одну фразу, русскую версию которой нужно забыть. Это изречение "кому счастье, а кому несчастье".
Эту фразу можно услышать из уст людей, попавших в какую-то не очень приятную ситуацию. В украинском языке есть интересный ответчик, который вы можете смело употреблять.
Запомните украинскую поговорку – "кому весілля, а курці – смерть!",
– подчеркнул Авраменко.
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Как сказать на украинском "пеняй на себя"
- Александр Авраменко также рассказал, как по-украински сказать "пеняй на себя".
- У этой русской фразы тоже есть красивый украинский аналог.
- Так что лучше скажите "бачили очі, що купували – їжте, хоч і повилазьте".