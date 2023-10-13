Як сказати українською "кому счастье, а кому несчастье": дуже цікавий відповідник
Українцям у час розквіту солов'їної варто збагачувати свій словник. Зокрема, фразеологізмами.
І у жодному разі не "тягнути" в нашу мову російські фрази. Навіть якщо не знаєте, як сказати українською.
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Як сказати українською "кому счастье, а кому несчастье"
Відомий український учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" підказав одну фразу, російську версію якої треба забути. Це вислів "кому счастье, а кому несчастье".
Цю фразу можна почути з уст людей, які потрапили у якусь не дуже приємну ситуацію. Натомість в українській мові є цікавий відповідник, який ви можете сміливо вживати.
Запам'ятайте українську приказку – "кому весілля, а курці – смерть!",
– наголосив Авраменко.
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Як сказати українською "пеняй на себя"
- Олександр Авраменко також розповів, як по-українськи сказати "пеняй на себе".
- Ця російська фраза теж має красивий український відповідник.
- Тож краще скажіть "бачили очі, що купували – їжте, хоч і повилазьте".