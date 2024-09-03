Как ученикам будут преподавать "Защиту Украины" в новом учебном году

В новом учебном году старшеклассники будут изучать предмет "Защита Украины" по обновленной программе. Преподавать его будут в специально созданных по всей стране ячейках.

Их будет около 1,2 тысячи. Они объединят учеников из нескольких учебных заведений, что обеспечит высокий уровень подготовки и эффективное усвоение знаний, отмечают в Минобразования.

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Как будут преподавать "Защиту Украины"

В этом году изменения стартуют в 10 и 11 классах, где предмет будут преподавать по новой Модельной учебной программе в ячейках.

Привлечение учеников из разных учебных заведений в одну ячейку повысит качество обучения и обеспечит единый стандарт подготовки во всех регионах страны,

– говорят в Минобразования.

Также МОН продолжает работу над созданием оптимальных условий для изучения предмета "Защита Украины" и работает над приказом о разделении классов на группы. Такой подход будет гарантировать более эффективное усвоение материала и позволит ученикам и ученицам приобретать нужные практические навыки, считают в ведомстве.

Документ прошел общественное обсуждение, МОН обработало и учло замечания и предложения, а дальше - процедура согласования и публикация приказа.

Введение новой Модельной учебной программы является важным шагом для адаптации образования к современным реалиям и повышения уровня готовности молодежи к защите своей страны. Ячейки создают возможности для лучшей подготовки учащихся, обеспечивая доступ к современным методикам обучения и инновационного оборудования,

– отметили в МОН.

Алгоритм создания ячейки можно найти по ссылке.