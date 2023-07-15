Украинцы, которые находятся за границей из-за войны, помогут реформировать систему образования

Ассоциация Инновационного и Цифрового Образования совместно с МОН положила начало глобальной инициативе. Речь идет о реформировании системы образования Украины.

К нему привлекут украинских школьников, их родителей и опекунов, а также учителей, временно проживающих за границей из-за полномасштабной войны России с Украиной. В МОН подчеркнули, что важно не потерять связь с целым поколением украинцев, сообщает 24 Канал.

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Андрей Сташков – заместитель министра образования и науки Украины – подчеркнул, что из-за полномасштабной войны многие украинцы, к сожалению, вынуждены проживать на территории других стран. Важно постоянно поддерживать связь с ними. Чтобы не потерять поколение, функционирует Сеть Украинских Образовательных Хабов.

В настоящее время она уже работает на территории 11 стран ЕС, а также Великобритании.

Мы должны воспользоваться этой уникальной возможностью перенять бесценный опыт, который приобретают наши соискатели образования в разных странах мира и лучшие практики внедрить в украинской системе образования,

– подчеркнул Сташков.

Мария Богулсав – координатор Сети Украинских Образовательных Хабов, исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования – подчеркнула, что диалог с проживающими за рубежом украинцами уже начался. Украинцев призывают поделиться тем, что понравилось в системе страны, где они находятся.

Визия будущего образования и науки Украины

В июле 2023 года в Минобразования обнародовали видение будущего образования и науки Украины. Речь идет о создании достойных условий труда, справедливой оплате, новой парадигме обучения и личностного развития, а также поддержке ментального здоровья для педагогов и ученых.

Кроме того, говорится о предусмотренной реализации свободы выбора, широких возможностях для самореализации, безопасности, современном пространстве для обучения и развития.