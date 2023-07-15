Поступление в колледжи происходит в 2023 году на основании творческих конкурсов, индивидуального устного собеседования или рассмотрения мотивационного письма. Соответствующие программы и требования согласовываются руководителями приемных комиссий колледжей.

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Какие экзамены нужно сдавать при поступлении в колледжи

Программы индивидуальных устных собеседований и творческих конкурсов и требования к мотивационным письмам обязательно должны быть обнародованы на сайтах колледжей. В программах при этом указаны критерии оценки подготовленности поступающих. Творческие конкурсы не могут содержать задачи, которые не были согласованы заранее.

Форму проведения индивидуальных устных собеседований и творческих конкурсов заведение выбирает самостоятельно.

Материалы вступительных экзаменов, включая видеозаписи собеседований и творческих конкурсов, хранят не менее одного года.

Поступление после 9-го класса

В 2023 году поступление в колледжы после 9-го класса может происходить в форме:

творческих конкурсов;

индивидуального устного собеседования;

рассмотрения мотивационных писем.

Поступление после 11-го класса

Поступление после 11-го класса может происходить в форме:

творческих конкурсов;

индивидуального устного собеседования;

рассмотрения мотивационных писем.

Поступление на основании уровня квалифицированного рабочего

Поступление на основе образовательно-квалификационного уровня квалифицированного рабочего также происходит в форме индивидуального устного собеседования, творческого конкурса или рассмотрения мотивационных писем.

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Можно ли использовать сертификаты ВНО при поступлении

Вместо прохождения индивидуального устного собеседования абитуриент может представить результаты ВНО за 2020 – 2021 годы в любых комбинациях или результаты НМТ за 2022 или 2023 год.

В таком случае конкурсный балл поступающего определяют как средний балл по двум предметам ВНО (украинского языка и литературы / украинского языка, предмету по выбору поступающего) с повышением на 25 процентов, но не выше 200 баллов, или средний балл всех предметов НМТ без использования весовых коэффициентов с повышением на 25 процентов, но не выше 200 баллов.