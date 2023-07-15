Вступ до коледжів відбувається у 2023 році на підставі творчих конкурсів, індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційного листа. Відповідні програми та вимоги погоджують очільники приймальних комісій коледжів.

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Які іспити треба складати під час вступу до коледжів

Програми індивідуальних усних співбесід і творчих конкурсів та вимоги до мотиваційних листів обов'язково мають бути оприлюднені на сайтах коледжів. У програмах при цьому вказані критерії оцінювання підготовленості вступників. Творчі конкурси не можуть містити завдань, які не були погоджені завчасу.

Форму проведення індивідуальних усних співбесід і творчих конкурсів заклад обирає самостійно.

Матеріали вступних випробувань, включаючи відеозаписи співбесід та творчих конкурсів, зберігають не менше одного року.

Вступ після 9-го класу

У 2023 році вступ у коледжі після 9-го класу може відбуватися у формі:

творчих конкурсів;

індивідуальної усної співбесіди;

розгляду мотиваційних листів.

Вступ після 11-го класу

Вступ після 11-го класу може відбуватися у формі:

творчих конкурсів;

індивідуальної усної співбесіди;

розгляду мотиваційних листів.

Вступ на підставі рівня кваліфікованого робітника

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника також відбувається у формі індивідуальної усної співбесіди, творчого конкурсу або розгляду мотиваційних листів.

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Чи можна використовувати сертифікати ЗНО при вступі

Замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник може подати результати ЗНО за 2020 – 2021 роки в будь-яких комбінаціях або результати НМТ за 2022 або 2023 рік.

У такому разі конкурсний бал вступника визначають як середній бал з двох предметів ЗНО (української мови та літератури / української мови, предмета на вибір вступника) з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів НМТ без використання вагових коефіцієнтів з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.