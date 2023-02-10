В Украине презентовали программу, которая поможет ученикам и учителям изучать английский

В Украине представили Национальную экосистему изучения и тестирования уровня владения английским языком. Она будет способствовать внедрению английского языка как международного общения в Украине.

Представили ее Министерство культуры и информационной политики Украины, Министерство образования и науки Украины и Ассоциация инновационного и цифрового образования, сообщает 24 Канал.

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Что предполагает Национальная экосистема изучения и тестирования уровня владения английским языком

Глава Минкульта Александр Ткаченко, в частности, анонсировал разработку законопроекта о функционировании английского как языка международного общения. Также рассказал, что программа вместе с будущим документом преследует цель:

повысить уровень знания английского языка;

сделать английский более употребительным в Украине и де-факто на втором языке общения в стране;

Национальная экосистема изучения и тестирования уровня владения английским языком является бесплатной и доступной круглосуточно всем украинцам.

Глава директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН Олег Ересько заявил, что министерство стремится организовать системное обучение прежде всего учителей, с первого класса учеников школ. Впоследствии обучение организуют и для других учебных заведений.

Национальная экосистема изучения и тестирования уровня владения английским языком для украинцев состоит из:

определение уровня владения английским языком;

маркетплейс-сервисов обучения английскому языку,

овладение английским языком с помощью массового образовательного онлайн проекта Украины Lingva.Skills.

Заместитель председателя Ассоциации инновационного и цифрового образования Виталий Зубков при этом уточнил, что они разработали систему адаптивного тестирования, точно и быстро определив уровень владения английским языком. Количество попыток тестирования во время обучения – неограниченное.

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Что следует знать участникам программы

Так, участникам экосистемы следует выбрать сервис для обучения. Это можно сделать с помощью маркета или выбрать Lingva.Skills. На этом портале украинцы в течение 6 лет уже проделали более 180 миллионов упражнений.

К слову, в 2019 году этот проект Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) включил в 10 лучших социальных стартапов стран Восточной Европы. А в 2022 году Lingva.Skills официально вошел в Национальную Книгу Рекордов как самый массовый образовательный онлайн-проект Украины.