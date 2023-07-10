Вступительная кампания 2023 года: когда и как происходит творческий конкурс на бакалавриат

Для поступления на отдельные специальности в вузы абитуриенты должны пройти конкурс. Так, в Украине идет регистрация поступающих на творческий конкурс, индивидуальное собеседование или профессиональный экзамен.

Творческий конкурс может проходить как офлайн, так и дистанционно в пределах одного дня, чтобы выявить творческие или физические способности поступающего. Формат определяет вуз.

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Когда регистрация на творческие конкурсы

В творческих конкурсах имеют право брать лица, окончившие 11 класс.

Регистрация заявлений на участие в творческих конкурсах продолжается:

для поступления в бюджет – с 3 июля до 13:00 10 июля;

для вступления исключительно на контракт – с 3 июля по 18:00 25 июля.

Информацию о сроках приема заявлений и документов для участия в конкурсе можно найти на официальном вебсайте ЗВО или его обособленного структурного подразделения.

Какие документы нужно предоставить для участия в творческом конкурсе

Заявления на поступление в вузы в 2023 году подают через личные электронные кабинеты абитуриентов. В бумажной форме или по электронной почте в приемную комиссию ВЗО документы можно подать только в случае отсутствия такого кабинета.

Для участия в творческом конкурсе поступающие также представляют:

копию документа, удостоверяющего личность;

фотографию размером 3×4 см (1 Мб для фотографий в электронной форме);

справку об окончании школы в случае отсутствия информации о полученном документе о среднем образовании в ЕГЭБО.

К слову, вуз в своих Правилах приема может также устанавливать перечень дополнительных документов, необходимых для поступления. Но в случае, если это предусмотрено особенностями поступления на определенную специальность или конкурсное предложение.

Для допуска к творческому конкурсу абитуриент должен иметь оригинал паспорта.

Когда проходят творческие конкурсы

Творческие конкурсы для поступления по всем источникам финансирования продолжаются в несколько потоков с 7 по 18 июля включительно.

Для вступления исключительно на контракт творческие конкурсы длятся до 31 июля.

Какие программы творческих конкурсов

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Программы творческих конкурсов, структура и порядок оценки разрабатывают и согласовывают приемные комиссии вузов не позднее 30 апреля 2023 года. При этом творческие конкурсы не могут содержать задач, не предусматривающих эти программы. Также вуз должен обязательно обнародовать на своем сайте соответствующую программу. Последние должны содержать критерии оценки, структуру оценки и порядок оценки подготовленности поступающих.

Как оценивают результаты творческих конкурсов

По результатам творческого конкурса участник получает оценку по шкале 100 – 200 баллов (с шагом в один балл) или оценку "неудовлетворительно". Оценка и обнародование результатов творческого конкурса должно состояться не позднее следующего дня за днем его проведения.

Как узнать результаты творческого конкурса

Официальное оглашение результатов творческих конкурсов на бюджетные места должны разместить на официальных вебсайтах ЗВО. Также эти данные вносят в ЕГЭБО.