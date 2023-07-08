С 2012 года ЕГЭБО обеспечивает информационное сопровождение вступительной кампании в ЗВО в Украине. Что о нем должны знать абитуриенты, читайте дальше.

Что абитуриенты должны знать о ЕГЭБО и электронном кабинете Владельцем ЕГЭБО является государство, распорядителем – Минобразования, техническим администратором – госпредприятие "Инфоресурс". ЕДЕБО обеспечивает: электронное лицензирование образовательной деятельности;

аккредитацию образовательных программ, специальностей;

сопровождение приема на обучение в колледжах и вузах;

возможности подачи поступающими заявлений о допуске к участию в конкурсном отборе к ЗВЛ в электронной форме;

формирование рейтинговых списков поступающих и списков поступающих, рекомендованных к зачислению в ЗВО;

адресное размещение государственного и регионального заказа;

информирование общественности, в частности через вебсайт ЕГЭБО, о ходе вступительных кампаний в колледжи и вузы и т.д. Мечтаете о высшем образовании за границей? Позаботьтесь об упрощенной процедуре вступления уже сейчас. Дистанционная школа "Оптима" предлагает получить двойной диплом, который поможет продолжить обучение в любой точке мира. Так, именно в ЕГЭБО можно найти информацию о вступительной кампании в колледжи и вузы, данные о документах и образовании. Важно: в ЕГЭБО абитуриент может найти также ссылку на: электронный кабинет поступающего для получения образования в училищах;

для получения образования в училищах; личный электронный кабинет поступающего для получения образования в вузах и колледжах.