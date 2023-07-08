С 2012 года ЕГЭБО обеспечивает информационное сопровождение вступительной кампании в ЗВО в Украине. Что о нем должны знать абитуриенты, читайте дальше.
Что абитуриенты должны знать о ЕГЭБО и электронном кабинете
Владельцем ЕГЭБО является государство, распорядителем – Минобразования, техническим администратором – госпредприятие "Инфоресурс".
ЕДЕБО обеспечивает:
- электронное лицензирование образовательной деятельности;
- аккредитацию образовательных программ, специальностей;
- сопровождение приема на обучение в колледжах и вузах;
- возможности подачи поступающими заявлений о допуске к участию в конкурсном отборе к ЗВЛ в электронной форме;
- формирование рейтинговых списков поступающих и списков поступающих, рекомендованных к зачислению в ЗВО;
- адресное размещение государственного и регионального заказа;
- информирование общественности, в частности через вебсайт ЕГЭБО, о ходе вступительных кампаний в колледжи и вузы и т.д.
Так, именно в ЕГЭБО можно найти информацию о вступительной кампании в колледжи и вузы, данные о документах и образовании.