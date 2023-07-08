С 2012 года ЕГЭБО обеспечивает информационное сопровождение вступительной кампании в ЗВО в Украине. Что о нем должны знать абитуриенты, читайте дальше.

Что абитуриенты должны знать о ЕГЭБО и электронном кабинете

Владельцем ЕГЭБО является государство, распорядителем – Минобразования, техническим администратором – госпредприятие "Инфоресурс".

ЕДЕБО обеспечивает:

  • электронное лицензирование образовательной деятельности;
  • аккредитацию образовательных программ, специальностей;
  • сопровождение приема на обучение в колледжах и вузах;
  • возможности подачи поступающими заявлений о допуске к участию в конкурсном отборе к ЗВЛ в электронной форме;
  • формирование рейтинговых списков поступающих и списков поступающих, рекомендованных к зачислению в ЗВО;
  • адресное размещение государственного и регионального заказа;
  • информирование общественности, в частности через вебсайт ЕГЭБО, о ходе вступительных кампаний в колледжи и вузы и т.д.

Так, именно в ЕГЭБО можно найти информацию о вступительной кампании в колледжи и вузы, данные о документах и образовании.