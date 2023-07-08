З 2012 року ЄДЕБО забезпечує інформаційне супроводження вступної кампанії до ЗВО в Україні. Що про неї мають знати абітурієнти, читайте далі.

Що абітурієнти мають знати про ЄДЕБО та електронний кабінет

Власником ЄДЕБО є держава, розпорядником – Міносвіти, технічним адміністратором – держпідприємство "Інфоресурс".

ЄДЕБО забезпечує:

  • електронне ліцензування освітньої діяльності;
  • акредитацію освітніх програм, спеціальностей;
  • супроводження прийому на навчання у коледжах та вишах;
  • можливості подання вступниками заяв про допуск до участі в конкурсному відборі до ЗВЛ в електронній формі;
  • формування рейтингових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування до ЗВО;
  • адресне розміщення державного та регіонального замовлення;
  • інформування громадськості, зокрема через вебсайт ЄДЕБО, про перебіг вступних кампаній до коледжів і вишів тощо.

Так, саме у ЄДЕБО можна знайти інформацію про вступну кампанію до коледжів та вишів, дані про документи та освіту.