З 2012 року ЄДЕБО забезпечує інформаційне супроводження вступної кампанії до ЗВО в Україні. Що про неї мають знати абітурієнти, читайте далі.
Що абітурієнти мають знати про ЄДЕБО та електронний кабінет
Власником ЄДЕБО є держава, розпорядником – Міносвіти, технічним адміністратором – держпідприємство "Інфоресурс".
ЄДЕБО забезпечує:
- електронне ліцензування освітньої діяльності;
- акредитацію освітніх програм, спеціальностей;
- супроводження прийому на навчання у коледжах та вишах;
- можливості подання вступниками заяв про допуск до участі в конкурсному відборі до ЗВЛ в електронній формі;
- формування рейтингових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування до ЗВО;
- адресне розміщення державного та регіонального замовлення;
- інформування громадськості, зокрема через вебсайт ЄДЕБО, про перебіг вступних кампаній до коледжів і вишів тощо.
Так, саме у ЄДЕБО можна знайти інформацію про вступну кампанію до коледжів та вишів, дані про документи та освіту.