З 2012 року ЄДЕБО забезпечує інформаційне супроводження вступної кампанії до ЗВО в Україні. Що про неї мають знати абітурієнти, читайте далі.

Що абітурієнти мають знати про ЄДЕБО та електронний кабінет Власником ЄДЕБО є держава, розпорядником – Міносвіти, технічним адміністратором – держпідприємство "Інфоресурс". ЄДЕБО забезпечує: електронне ліцензування освітньої діяльності;

акредитацію освітніх програм, спеціальностей;

супроводження прийому на навчання у коледжах та вишах;

можливості подання вступниками заяв про допуск до участі в конкурсному відборі до ЗВЛ в електронній формі;

формування рейтингових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування до ЗВО;

адресне розміщення державного та регіонального замовлення;

інформування громадськості, зокрема через вебсайт ЄДЕБО, про перебіг вступних кампаній до коледжів і вишів тощо. Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу. Так, саме у ЄДЕБО можна знайти інформацію про вступну кампанію до коледжів та вишів, дані про документи та освіту. Важливо: у ЄДЕБО абітурієнт може знайти також посилання на: електронний кабінет вступника для здобуття освіти в училищах;

для здобуття освіти в училищах; особистий електронний кабінет вступника для здобуття освіти у вишах та коледжах.