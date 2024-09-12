Какая специальность стала самой популярной среди поступающих в вузы в 2024 году

В этом году самой популярной специальностью среди поступающих в вузы стала психология. На нее абитуриенты подали больше всего заявлений на поступление.

Психологии уступили даже менеджмент, право, филология. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, почему столько абитуриентов хочет учиться именно на этой специальности.

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Какую специальность чаще всего выбирали поступающие в этом году

Чиновник считает, что, вероятно, это "продиктовала" ситуация в стране, ведь психологи сейчас очень востребованы специалистами.

Бюджетных мест на психологию у нас было 1091, на контракт поступили еще 8700 человек, из них получили грант 2115,

– сообщил Винницкий.

Он также отметил: если суммарно взять специальности ІТ-отрасли – это компьютерные науки, инженерия программного обеспечения, кибербезопасность, системный анализ и т.д., можно проследить следующие факты: бюджетные места на эти специальности предложили 8298 абитуриентам, а еще 10 314 поступили на контракт. Из них 3232 (почти треть) получили государственный грант на покрытие части стоимости контракта.

Заместитель главы МОН считает, что это важные цифры, учитывая направление, в котором развивается украинская экономика.

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На какие специальности в этом году уменьшили госзаказ

В этом году, по словам чиновника, существенно уменьшили госзаказ на конъюнктурные специальности и увеличили на те, которые нужны государству.

Фактически мы сказали абитуриентам: если вы хотите идти на менеджмент, право или журналистику – идите, но платите за обучение сами, потому что рынок труда по этим специальностям переполнен,

– сообщил Винницкий.

И добавил, что, например, на менеджмент на бюджет зачислили 670 человек, на контракт – 10 224. Из них гранты получили 466 человек (4,5%).

По словам чиновника, это демонстрирует, насколько не совпадает госзаказ с желаниями абитуриентов.