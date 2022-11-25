Не забыть и не простить: какие книги о Голодоморе нужно обязательно прочесть

26 ноября 2022 года в Украине и мире будут чтить память жертв Голодоморов. В то время, когда Россия снова хочет уничтожить украинцев, правду о страшных преступлениях агрессора, как никогда, нужно помнить. И не простить никогда.

24 канал подскажет вам подборку книг, которые следует прочитать, чтобы лучше понять эти трагические страницы истории украинского народа. И главное – не забывать, что в Голодоморе виновен тот самый враг, который в 2014 году снова пришел с войной в Украину.

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Какие книги о Голодоморе нужно прочесть

Улас Самчук – "Мария"

Роман "Мария" называют первым художественным произведением о Голодоморе. Во времена советской власти его запретили, ведь он раскрывал жесткую правду об искусственном голоде, созданном для уничтожения украинской нации. В основе книги – собственный опыт писателя и свидетельство очевидцев трагедии.

Главная героиня – семидесятилетняя Мария, вместе с остальными украинцами испытывает страшный голод. Сильная по характеру женщина пережила в своей жизни много горя. Мария при этом олицетворяет Украину. Произведение отражает 30 – е годы ХХ века. Он дает понимание, как тяжело было жить крестьянам, заставляет задуматься об истинных ценностях.

Василий Барка – "Желтый князь"

Еще одним произведением художественной литературы, посвященным Голодомору 1932 – 33 годов, является роман "Желтый князь" писателя Василия Барки. Это произведение также обязательно для прочтения. Барка создал желтого князя, являющегося символом демона зла, приносящего только опустошение, разрушение, боль и смерть.

В своем произведении автор отразил собственные воспоминания о страшной беде, а также точные свидетельства очевидцев Голодомора, в частности, родного брата и семьи. В центре сюжета – семья Катранников, среди которых остался жив только младший сын. Жизнь семьи полон страшных событий. Но герои во всех ситуациях не теряют человечности. Историческая правдивость делает произведение Василия Барки ценным для каждого читателя.

Анатолий Димаров – "И будут люди"

Пророческие слова Тараса Шевченко о том, что "на обновленной земле врага не будет, супостата, а будет сын, и будет иметь, и будут люди на земле" стали твердым убеждением Анатолия Димарова. Последнюю строчку этого утверждения он взял за название одного из лучших своих творений. Произведение рассказывает о самых трагических страницах жизни украинского крестьянства периода коллективизации – Голодомора. Что интересно, когда Димаров начал писать этот роман в начале 1960 – х, писатель уже лишился притворства советщины. Зато советская цензура треть произведения сократила. Кстати, недавняя 12-серийная экранизация романа получила признание как первая в стране историческая семейная сага.

Энн Эпплбом – "Красный голод. Война Сталина против Украины"

Историкиня, журналистка, писательница Энн Эпплбом посвятила свою книгу историческим событиям 30 – х годов. Автор углубилась в вопрос предпосылок Голодомора и его последствий для Украины. Это история о сталинском режиме, не сбывшихся намерениях советской власти.

Писательница использовала устные свидетельства, архивные документы, дневники, исследования украинских и зарубежных ученых. Энн Эпплбом в своих исследованиях пришла к выводу, что Голодомор – это не следствие коллективизации, а результат действий бригад "активистов", которые забирали у крестьян все до последней крошки.

Джеймс Мейс – "Ваши мертвые выбрали меня..."

До того, как в 1993 году переехать жить в Украину, в начале 1980 – х годов американский историк и политолог Джеймс Мейс начал издавать первые статьи о Голодоморе. Ключевой его сборник – "Ваши мертвые выбрали меня...". Многие из этих работ посвящены Голодомору. В 2013 – м "Украинская прессгруппа" издала еще один сборник – "Свеча в окне...".

Через несколько десятков лет Мейса похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Кстати, президент Виктор Ющенко наградил Мейса орденом и издал распоряжение о почитании памяти автора. Затем в честь исследователя в Украине назвали несколько улиц.

Леонид Кононович – "Тема для медитации" "Степан в Мурманске офицером служил и услышал, что на Украине голод. Приезжает в деревню, а отца уже на кладбище свезли. Он туда, когда же кричит что-то из кагата... С трудом живого вытащил!", - диалоги между персонажами романа Леонида Кононовича нередко напоминают подлинные истории, рассказывающие свидетели Голодомора и других событий из жизни украинцев ХХ века. Роман-эпос, роман-искупление – так книгу украинского мастера криминального жанра окрестили в печати. По словам самого автора, его книга – о советской эпохе и о том, что происходит с Украиной сейчас.

"Тему для медитации" наградили многими наградами, выдвигали на Шевченковскую премию. По отзывам многих читателей, это одно из лучших произведений украинской литературы начала XXI века.

Зернышко надежды Авторы текстов этой книги пытались избегать жестоких сцен и натуралистических подробностей, поскольку "Зернышко надежды" – первый сборник рассказов и стихов о Голодоморе для детей.

"Национальная книга памяти жертв голодомора 1932 – 1933 годов в Украине" издана Украинским институтом национальной памяти ​ Эта книга состоит из общенационального тома и 18 региональных томов. Их подготовили в регионах, пострадавших от Голодомора в 1932 – 1933 годах в Украине: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областях и в городе в Киеве. Светлана Талан – "Расколотое небо" ​ Роман "Расколотое небо" посвящен теме коллективизации и Голодомора в Украине. Писательница изобразила события 30 – х годов на примере одного поселка в Луганской области. Украинская деревня, где были плодородные сады и плодородные земли, опустошила голодная смерть. Настоящие, непридуманные ужасы описывает автор: на какие отчаянные и ужасные поступки шли люди, чтобы выжить в плохие времена голода. Но в этих трагических событиях есть место и для любви. К теме Выстоять до победы: 7 книг, помогающих пережить войну Наталья Доляк – "Черная доска" Страшные видения приходят к главному герою книги во снах. Высушенная голодом женщина и маленькие дети заглядывают ему в лицо стеклянными глазами, безмолвно умоляют о помощи, протягивают к нему руки... Лесю Терновому, прадеду главного героя, есть что рассказать внуку об этих людях. Потому что он – один из них. Один из тех, кто прошел ад Голодомора 30 – х годов и сумел выжить.

Андрей Химко "В когтях вампира"

Произведение черкасского писателя, которое само пережило Голодомор, касается не только этой страшной трагедии, но и других страниц нашей истории.

Книгу критики называют автобиографической. В ней вы прочтете о событиях 20 – х – 30 – х годов прошлого века. История здесь показана на примере одной семьи.

Василий Захарченко "Прибывшие люди"

Книга черкасского писателя, отмеченная Шевченковской премией. Роман "Прибывшие люди" написан на документальной основе. Впервые в украинской литературе основательно, масштабно, открыто показывает устрашающую трагедию украинского народа – голод 1947 года. На фоне этих апокалиптических событий автор подчеркивает человечность и благородство народа.

Георгий Касьянов – "Разрыта могила: Голод 1932 – 1933 годов в политике, памяти и истории (1980 – те – 2000 – нет)"

Книга «Разрытая могила...» профессора, доктора исторических наук, историка Георгия Касьянова рассказывает о Голодоморе как явлении на политической и исторической аренах, во внутриполитической борьбе, международных отношениях. Это издание не о событиях прошлого, а о современной репрезентации и интерпретации этих событий.

В трех частях книги – история забвения и реконструкции событий 30 – х годов, появление Голодомора как специфического дискурса и особой формы культурной реальности, функционирование Голодомора в треугольнике "историк – политика – власть" и т.д.