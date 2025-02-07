"Улыбалась и плакала": психолог назвала детское слово 2024 года

Исследования эмоционального состояния детей не всегда должны быть сложными. Иногда достаточно одного или двух простых вопросов, чтобы понять, что сейчас важно ребенку.

Собрать самые важные слова наших детей, по примеру Оксфордского словаря, решила детский психолог Светлана Ройз. Что демонстрирует детский словарик, пишет 24 Канал, ссылаясь на фейсбук психолога.

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Какое слово названо чаще всего

Небольшое исследование среди детей, по примеру исследования Оксфордского словаря, с 28 января по 2 февраля, провела Светлана Ройз. В предложенном для детей анкетировании следовало ответить только на 2 вопроса о возрасте и о самом важном слове.

Детским словом, которое дети выбрали самым важным для себя в 2024 году, по результатам опроса 1650 участников в возрасте от 6 до 16 лет, стало слово "Родина" (семья). Второе по количеству голосов слово – "мама".

Дети всех возрастов больше всего нуждаются в Семье и близости с родителями. Важнейшей фигурой не только для детей младшего возраста, но и для подростков остается Мама. Война и военные действия не является главной темой их "фокуса". В некоторых ответах одновременно звучало "страх и подарок", "война и радость",

– пишет автор исследования.

Самыми активными в голосовании 8-летние украинцы, а вслед за ними – дети 10, 9, 7, 11, 12, 13, 14 лет.

Сначала Светлана Ройз была почти убеждена, что этим словом будет "война", но надеялась, что результаты опроса удивят.

Я перечитывала слова в табличке – это 66 страниц – улыбалась и плакала. Представляя детей и взрослых, стоящих за этими словами. Иногда в табличке было объяснение к словам и это добавляло понимания выбора детей, а мне эмоций,

– делится психолог.

Госпожа Ройз, сообщила, что этот опрос нельзя назвать полноценным исследованием, потому что в анкете не было кроме возраста никаких других персональных данных: ни пола, ни места жительства, также не было объяснения выбора слова. А детям предлагали принять участие в опросе знакомые взрослые – это могло повлиять на выбранное слово.

Ответы были разными – и одно слово, и несколько, и объяснения, даже – подростковый сленг:

типичные подростковые слова: абаюдна, имба, пикми, треш, кринж, задолбало, отцепись, капец, русский военный корабль, иди... Или фразы: "Мама, не начинай", "Разблокируй планшет";

целые фразы: "То Наши!!!", "Мам папа я вас люблю", "Я вас люблю, мама и папа", "Я тебя люблю мам", "Ты меня любишь?";

слова с объяснением сделанного выбора: "Папа – он сейчас на фронте", "Дом, потому что мы за границей", "Грусть по Украине, скорее вернуться домой", "Людмила Григорьевна – первая учительница", "Котенок – сбылась мечта";

послание для взрослых:

11 лет – "Сделайте в школах так чтобы дети не отпрашивались в туалет".

Что демонстрируют результаты опроса:

"Родина" (семья) – 250 голосов (+ Родители, "мама и папа" 31);

Мама – 194;

Мир – 143;

Победа – 114;

Любовь – 105 (люблю 26);

Жизнь (жить) – 50;

Папа – 44;

Друзья (подруга, друг, дружба, друзяки) – 43;

Доброта, добро – 30;

Война – 29;

Спасибо – 28;

Счастье – 23;

Дом – 19;

Кот (котик, коты, котенок) – 16;

Школа – 15;

Радость – 14;

Игра – 10;

Тревога – 9;

Поддержка – 7;

Страх – 5, Ужас – 5;

Танцы – 5;

Собака – 5;

Выжить – 4;

Сум – 4.

Какие слова назвали дети / фото с фейбук Светланы Ройз

Но что бы ни происходило, как бы наши дети не вели себя, какая бы ни была ситуация в стране – мы – те, кто для детей разного возраста собой создаем пространство безопасности и надежды. И они так нуждаются в нашем присутствии, понимании, близости и любви.

– написала Светлана Ройз.

Автор поблагодарила детей и родителей, которые присоединились к опросу. Выводы делайте самостоятельно. А какое слово выбрали бы вы?