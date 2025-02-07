"Усміхалась і плакала": психологиня назвала дитяче слово 2024 року

Дослідження емоційного стану дітей не завжди мають бути складні. Іноді досить одного чи двох простих запитань, щоб зрозуміти, що зараз важливо дитині.

Зібрати найважливіші слова наших дітей, за прикладом Оксфордського словника, вирішила дитяча психологиня Світлана Ройз. Що демонструє дитячий словничок, пише 24 Канал, посилаючись на фейсбук психологині.

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Яке слово названо найчастіше

Невелике дослідження серед дітей, за прикладом дослідження Оксфордського словника, з 28 січня по 2 лютого, провела Світлана Ройз. В запропонованому для дітей анкетуванні слід було відповісти лише на 2 запитання про вік і про найважливіше слово.

Дитячим словом, яке діти обрали найважливішим для себе у 2024 році, за результатами опитування 1650 учасників віком від 6 до 16 років, стало слово "Родина" (сім’я). Друге за кількістю голосів слово – "мама".

Діти різного віку найбільше потребують Родини та близькості з батьками. Найважливішою фігурою не тільки для дітей молодшого віку, а й для підлітків залишається Мама. Війна та військові дії не є головною темою їх "фокусу". В деяких відповідях одночасно звучало "страх і подарунок", "війна і радість",

– пише авторка дослідження.

Найактивнішими в голосуванні 8-річні українці, а слідом за ними – діти 10, 9, 7, 11, 12, 13, 14 років.

Спочатку Світлана Ройз була майже переконана, що цим словом буде "війна", але сподівалася, що результати опитування здивують.

Я перечитувала слова в табличці – це 66 сторінок – усміхалась і плакала. Уявляючи дітей та дорослих, що стоять за цими словами. Іноді в табличці було пояснення до слів і це додавало розуміння вибору дітей, а мені емоцій,

– ділиться психологиня.

Пані Ройз, повідомила, що це опитування не можна назвати повноцінним дослідженням, бо в анкеті не було окрім віку жодних інших персональних даних: ані статі, ані місця проживання, також не було пояснення вибору слова. А дітям пропонували взяти участь в опитуванні знайомі дорослі – це могло вплинути на обране слово.

Відповіді були різними – і одне слово, і кілька, і пояснення, навіть – підлітковий сленг:

типові підліткові слова: абаюдна, імба, пікмі, треш, крінж, задовбало, відчепись, капець, руський воєнний корабель, йди.. Чи фрази: "Мама, не починай", "Розблокуй планшет";

цілі фрази: "То Наші!!!", "Мам тат я вас люблю", "Я вас люблю, мама і тато", "Я тебе люблю мам", "Ти мене любиш?";

слова з поясненням зробленого вибору: "Тато – він зараз на фронті", "Дім, бо ми за кордоном", "Сум за Україною, скоріше повернутись додому", "Людмила Григорівна – перша вчителька", "Кошеня – збулась мрія";

послання для дорослих:

11 років – "Зробіть в школах так щоб діти не відпрошувалися у туалет".

Що демонструють результати опитування:

Родина (сім’я) – 250 голосів (+ Батьки, "мама і тато" 31);

Мама – 194;

Мир – 143;

Перемога – 114;

Любов – 105 (люблю 26);

Життя (жити) – 50;

Тато – 44;

Друзі (подруга, друг, дружба, друзяки) – 43;

Доброта, добро – 30;

Війна – 29;

Дякую – 28;

Щастя – 23;

Дім – 19;

Кіт (котик, коти, кошеня) – 16;

Школа – 15;

Радість – 14;

Гра – 10;

Тривога – 9;

Підтримка – 7;

Страх – 5, Жах – 5;

Танці – 5;

Собака – 5;

Вижити – 4;

Сум – 4.

Які слова назвали діти / фото з фейбук Світлани Ройз

Але що б не відбувалося, як би наші діти не поводились, яка б не була ситуація в країні – ми – ті, хто для дітей різного віку собою створюємо простір безпеки та надії. І вони так потребують нашої присутності, розуміння, близькості та любові.

– написала Світлана Ройз.

Авторка подякувала дітям та батькам, які долучилися до опитування. Висновки робіть самостійно. А яке слово обрали б ви?