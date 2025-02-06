Тішить, що українці вчать історію своєї мови, говорять не лише літературною, а й беруть слова з діалектів та говірок. А ще – шукають давні забуті слова, які беруть для творчих псевдонімів, як от Абіє. А що означає слово та яке його походження розповідає 24 Канал.
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Що ж таке "абіє"
Слово "абіє" знову відродилося і стало на слуху з початком Національного відбору на Євробачення-2025. Це творче псевдо однієї з конкурсанток – Наталії Шевченко.
Це давнє слово виконавиця віднайшла в одному зі словників, і воно її зачепило. А у "Словнику старих слів. Хрестоматія давньої української літератури" О. Білецького, воно тлумачиться як:
"Абіє" – застарілий варіант слова "зненацька". А ще можна сказати:
- раптом,
- знову,
- відразу,
- зараз,
- в той же час,
- вже,
- коли,
- з того,
- одразу.
Чимало варіантів і різноманітно! Як гадаєте, варто повернути це слово до нашого щоденного мовлення?
Важливо правильно вимовляти це слово – правильний давній наголос слова нам невідомий, а от співачка називає себе АбІє – наголос на "і".
Мені імпонує це явище, яке виникає раптово, триває і знову виникає з нічого. Якось я собі так намалювала це. Правильного наголосу ми не знаємо, але я називаю себе АбІє
– коментує виконавиця вибір свого псевдо.
Чому ж АбІє: дивіться відео:
Цікаво! Співачка АбІє (Наталія Шевченко) народилася в місті Миргород, Полтавська область. З дитинства захоплювалася музикою та поезією. Авторка пісень та викладачка вокалу у власній студії.
Абіє – "Дім": дивіться відео
Фінал Нацвідбору на Євробачення відбудеться 8 лютого. Серед конкурсантів і Абіє з піснею "Дім". Не проґавте, щоб віддати голос за свого фаворита, якого ви хочете побачити у Базелі у травні!