Тішить, що українці вчать історію своєї мови, говорять не лише літературною, а й беруть слова з діалектів та говірок. А ще – шукають давні забуті слова, які беруть для творчих псевдонімів, як от Абіє. А що означає слово та яке його походження розповідає 24 Канал.

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Що ж таке "абіє"

Слово "абіє" знову відродилося і стало на слуху з початком Національного відбору на Євробачення-2025. Це творче псевдо однієї з конкурсанток – Наталії Шевченко.

Це давнє слово виконавиця віднайшла в одному зі словників, і воно її зачепило. А у "Словнику старих слів. Хрестоматія давньої української літератури" О. Білецького, воно тлумачиться як:

"Абіє" – застарілий варіант слова "зненацька". А ще можна сказати:

раптом,

знову,

відразу,

зараз,

в той же час,

вже,

коли,

з того,

одразу.

Чимало варіантів і різноманітно! Як гадаєте, варто повернути це слово до нашого щоденного мовлення?

Важливо правильно вимовляти це слово – правильний давній наголос слова нам невідомий, а от співачка називає себе АбІє – наголос на "і".

Мені імпонує це явище, яке виникає раптово, триває і знову виникає з нічого. Якось я собі так намалювала це. Правильного наголосу ми не знаємо, але я називаю себе АбІє

– коментує виконавиця вибір свого псевдо.

Чому ж АбІє: дивіться відео:

Цікаво! Співачка АбІє (Наталія Шевченко) народилася в місті Миргород, Полтавська область. З дитинства захоплювалася музикою та поезією. Авторка пісень та викладачка вокалу у власній студії.

Абіє – "Дім": дивіться відео

Фінал Нацвідбору на Євробачення відбудеться 8 лютого. Серед конкурсантів і Абіє з піснею "Дім". Не проґавте, щоб віддати голос за свого фаворита, якого ви хочете побачити у Базелі у травні!