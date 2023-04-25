Утро или вечер: когда же действительно лучше учиться

Споры о самом эффективном времени суток не утихнут никогда. На самом же деле здесь не существует никакой панацеи – прислушиваться нужно прежде всего к природе.

Ученики и студенты, особенно те, которые готовятся к важным экзаменам, иногда подстраиваются под очень жесткие графики обучения. Поиск способов отсрочить сон – очень распространенное явление, но ни к чему хорошему это не приведет.

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В поисках лайфхаков дети могут встретить информацию о каком-то "магическом времени суток". Мол, проснитесь в 4 или 5 утра, и ваше обучение или овладение языками будут на совсем ином уровне. На самом деле все далеко не столь ярко, и виновником этому является природа.

Почему не существует лучшего времени суток для обучения

Дело в том, что каждому из нас нужно разное количество сна, чтобы быть бодрым и не навредить своему здоровью. Соответственно, формировать свой график нужно по анализу собственного биологического ритма, а не псевдомотивационных советов.

У каждого учащегося собственный ритм / Фото Pexels

Впрочем, есть несколько универсальных советов, которые точно не помешают вашему здоровью и могут помочь лучше усваивать новый материал:

изучите свой хронотип и планируйте обучение в соответствии с ним;

просматривайте изученное перед сном – больше шансов на то, что информация попадет в долговременную память;

высыпайтесь, ведь сиденье над книгами, когда мозг уже ничего не воспринимает – это просто бесполезная трата времени, не говоря уже о вреде для здоровья.

Хорошо учиться нужно каждому, но не стоит тратить время на неэффективные подходы. Лучше посвятить время прогулке или хобби, которые также окажут положительное влияние на ваш прогресс.