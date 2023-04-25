Учні та студенти, а особливо ті, які готуються до важливих іспитів, інколи підлаштовуються під дуже жорсткі графіки навчання. Пошук способів відтермінувати сон – дуже поширене явище, але ні до чого хорошого це не приведе.

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У пошуках лайфхаків діти можуть зустріти інформацію про якусь "магічну пору доби". Мовляв, прокиньтеся у 4 чи 5 ранку, і ваше навчання чи опанування мов будуть на зовсім іншому рівні. Насправді все далеко не так яскраво, і винуватцем цьому є природа.

Чому не існує найкращого часу доби для навчання

Річ у тому, що кожному з нас потрібна різна кількість сну, аби бути бадьорим та не нашкодити своєму здоров'ю. Відповідно, формувати свій графік потрібно з аналізу власного біологічного ритму, а не псевдомотиваційних порад.

У кожного учня власний ритм / Фото Pexels

Втім, є декілька універсальних порад, які точно не зашкодять вашому здоров'ю та можуть допомогти краще засвоювати новий матеріал:

вивчіть свій хронотип та плануйте навчання відповідно до нього;

переглядайте вивчене перед сном – так більше шансів на те, що інформація потрапить у довготривалу пам'ять;

висипайтеся, адже сидіння над книжками, коли мозок вже нічого не сприймає – це просто даремне витрачання часу, не кажучи вже про шкоду для здоров'я.

Добре вчитися потрібно кожному, але не варто витрачати час на неефективні підходи. Краще присвятити час прогулянці чи хоббі, які також позитивно вплинуть на ваш прогрес.