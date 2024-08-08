В Минздраве озвучили основные изменения, которые планируются в интернатуре и в обучении студентов-медиков

Минздрав Украины объявил о важных изменениях в интернатуре и обучении медиков. В частности, будет внедрена электронная система рейтингового распределения.

Выпускники смогут выбирать специальность и место интернатуры на основе рейтинговых баллов, а бесплатное обучение будет доступно как для бюджетников, так и для контрактников.

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Что изменится для интернов и студентов-медиков

Первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров рассказал, что Минздрав вводит значительные изменения для интернов и студентов-медиков. Основной целью реформ является повышение прозрачности и уменьшение коррупционных рисков. Внедрение электронной системы рейтингового распределения позволит сделать процесс отбора более понятным и открытым.

Учиться в интернатуре бесплатно, то есть за счет госбюджета, смогут как студенты "контрактики", так и "бюджетники", распределение будет происходить исключительно по рейтинговой таблице, а наибольшее количество мест для выбора будет иметь тот, кто лучше учился,

– отметил Дубров.

По каким специальностям можно будет пройти интернатуру

В 2024 году выпускники высших учебных заведений смогут пройти интернатуру по 23 специальностям:

акушерство и гинекология (3 года);

анестезиология и интенсивная терапия (3 года);

внутренние болезни (2 года);

дерматовенерология (2 года);

детская хирургия (3 года);

общая практика – семейная медицина (2 года);

эпидемиология (1 год);

инфекционные болезни (2 года);

лабораторная диагностика, вирусология, микробиология (1,5 года);

медицина неотложных состояний (2 года);

медицинская психология (1 год);

неврология (2 года);

ортопедия и травматология (2 года);

отоларингология (2 года);

офтальмология (2 года);

патологическая анатомия (1,5 года);

педиатрия (2 года);

психиатрия (2 года);

радиология (1,5 года);

стоматология (1 год);

физическая и реабилитационная медицина (2 года);

фармация (1 год);

хирургия (3 года).

Нововведением года является специальность Судебно-медицинская экспертиза (2 года).

Выпускники смогут самостоятельно выбрать специальность и учреждение здравоохранения из имеющихся вакансий, с учетом рейтингового балла.

Чем выше рейтинговый балл у выпускника, тем шире возможности он имеет по выбору специальностей и мест прохождения интернатуры,

– объясняет Дубров

Нужно ли будет выпускникам отрабатывать три года

По словам заместителя министра, выпускники, которые учились на бюджетной основе, не обязаны отрабатывать три года. После интернатуры они могут свободно выбирать место работы. Однако, им также будет предлагаться работа в заведении, где проходили интернатуру, если они этого захотят.

Министерство здравоохранения также учло потребность государства во врачах определенных специальностей и обеспечило достаточное количество мест для прохождения интернатуры.

"Хочу также подчеркнуть, что государство гарантированно обеспечит выпускников первым местом работы", – отметил заместитель министра.