Стипендии для курсантов вырастут: сколько будут платить в военных учебных заведениях

С началом нового учебного года курсанты высших военных учебных заведений могут получать около 10 тысяч гривен стипендии. В Министерстве обороны Украины говорят, что размер выплат будет зависеть от курса обучения, успеваемости и других факторов.

Обучение в высших военных учебных заведениях Украины традиционно предусматривает полное государственное обеспечение, сообщает Минобороны. Курсанты имеют бесплатное проживание, трехразовое питание, обеспечиваются военной формой и получают медицинское обслуживание.

Какие выплаты получают курсанты и от чего зависит размер стипендии?

Кроме всего прочего, в 2026 году планируют увеличить уровень социального обеспечения курсантов. В частности, уже на первом курсе им обещают выплачивать стипендию примерно в 10 тысяч гривен.

В Министерстве обороны напоминают, что для сравнения минимальная академическая стипендия студентов гражданских высших учебных заведений сейчас составляет 2 тысячи гривен. С начала нового учебного года ее планируют повысить до 4 тысяч гривен.

Фактический размер выплат для курсантов будет зависеть от нескольких факторов. В частности, будут учитывать:

курс обучения;

академическую успеваемость;

наличие социального статуса;

занимаемую должность во время обучения.

Сколько и кому будут платить?

С начала нового учебного года предусмотрены следующие размеры стипендий:

I–II курсы:

от 9 646 до 10 320 гривен;

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – от 14 561 до 15 109 гривен.

III–IV курсы:

от 9 9 970 до 10 524 гривен;

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – от 14 759 до 15 508 гривен.

Обратите внимание! В то же время на четвертом курсе курсанты-отличники и те, кто проходит стажировку, могут получать до 22 854 гривен. Для отличников из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, выплаты могут достигать до 27 838 гривен.

