Камизелька: что это за слово и откуда оно взялось

В украинском языке немало слов, обозначающих предметы одежды, заимствованные из других языков, вместе с модой. И бывает и так, что одно для названия одежды, одно слово постепенно вытеснило другое.

Что означает и какое происхождение слова "камизелька", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Что такое "камизелька" – какое значение слова?

Слово "камизелька" относится к бытовой лексике украинского языка и означает короткую одежду без рукавов и воротника, который носят поверх рубашки или блузы. Такой элемент одежды может быть частью как мужского, так и женского наряда. В современном языке чаще всего употребляют слово – жилетка, однако "камизелька" является более древним и традиционным названием.

Словари отмечают, что слово чаще использовалось в XIX – начале ХХ века и дают следующие определения:

Словарь украинского языка в 11 томах слово " камизелька" толкуется как "короткая верхняя одежда без рукавов; жилетка" .

Большой толковый словарь современного украинского языка, "камизелька" – это разновидность безрукавной верхней одежды.

Слово камизелька имеет европейское происхождение. Оно пришло в украинский язык через польское "kamizelka", что означает жилет или безрукавку. Польское слово, в свою очередь, происходит или от французского "camisole", или от немецкого – Kamisól "камзол". А они берут начало из латыни. Такие заимствования были типичным, когда вместе с новыми предметами быта в язык входили и их названия, вспомните о слове "брюки", о значении которого писали ранее.

Интересно! Словом "камзол" называют другую древнюю одежду, которая была популярна в Западной Европе и Российской империи в XVII – XVIII веках. Это мужская (реже женская) приталенная одежда длиной до колен, которую носили под кафтаном. Она могла быть с рукавами или без них, и обычно изготавливалась из дорогих тканей, таких как бархат, шелк или сукно, украшаясь вышивкой или пуговицами.

В украинских говорах и народной речи существует несколько названий для подобного элемента одежды:

Жилет / жилетка – самое распространенное современное название;

безрукавка – описательное название одежды без рукавов;

горсет / горсик – куцая женская камизелька;

лейбик – диалектное название короткой верхней одежды (распространена на западе Украины);

камазоля – диалектическое название;

кептар / киптар – традиционная гуцульская безрукавка из овечьей кожи;

станик / станичок.

Эти слова могут иметь несколько разные оттенки значения, но все они обозначают короткую верхнюю одежду без рукавов. Кроме того, как диалектизмы, вы можете встретить разное написание слова "камизелька" – камазелька, камезелька, камзелька, камизелька.

Слово "камизелька" встречается в произведениях украинских писателей, в частности в описаниях одежды персонажей или народного быта. Например, в художественных текстах XIX века можно встретить описание героя, одетого "в сорочку и камизельку", что подчеркивает его простой или мещанский стиль одежды.

Поза будинком по городі ходив пан у камізельці. (Иван Франко).

Такие детали помогают писателям создавать живые образы персонажей и передавать атмосферу эпохи.

Что такое камизелька: смотрите видео

Эта одежда никогда не исчезала из гардероба. Сегодня ей просто придали другой дизайн и практическое использование – модные меховые, пуховые, как верхняя одежда. Или практичные с множеством карманов для рыбаков и охотников, сигнальные со светоотражателями для коммунальных служб или велосипедистов,

Сегодня камизельки легко комбинируются с современной одеждой. Их сочетают с брюками, джинсами, юбками, платьями и базовыми рубашками, создавая стильные повседневные образы. В то же время камизельки могут быть не только элементом ежедневного гардероба, но и частью праздничного наряда.

И само слово все чаще можно встретить в рекламных объявлениях.

Итак, камизелька – это традиционное название короткой одежды без рукавов. Одежда никуда не исчезала, но постепенно исчезло слово. Хотя его сейчас активно возвращают. Говорите на украинском!