"Учебнікі в сторону – перерив": как правильно по-украински говорить о каникулах

С 23 октября у большинстве украинских школ начинаются осенние каникулы. Ученики будут отдыхать от обучения большей частью неделю.

Образование 24 при этом советует школьникам и даже учителям и родителям учеников правильным украинским языком высказываться об отдыхе детей от учебы. И в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" мы вам в этом поможем.

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Как правильно на украинском говорить о каникулах

В сорок седьмой подборке подскажем, какие слова-покручи вы можете слышать и даже употреблять на тему каникул. Также предлагаем вам правильные варианты, которые нужно запомнить.

перерив – перерва;

учьоба – навчання;

ученікі – учні;

віддихати – відпочивати;

Поэтому ученикам (укр. учням), которые будут иметь перерыв в учебе (укр. перерву у навчанні) и смогут наконец отдохнуть (укр. відпочити), следует не забывать о чистоте своего языка. И не говорить, что вы как (укр.) "ученікі" нарешті матимете "перерив в учьобі" і зможете "віддихнути".

на наступній неділі – наступного тижня;

відкласти у сторону – відкласти убік;

заніматися – навчатися;

учебник – підручник;

Так, на следующей неделе вы сможете отложить учебники в сторону (укр. відкласти підручники убік) и не наконец-то не учиться (укр. не вчитися). Только не говорите, что вы (укр.) "на наступній неділі" відкладаєте "в сторону учебники" і не будете "займатися".

знаходитися – перебувати;

задали домашнє заданіє – дали домашнє завдання;

Если вы уже (укр.) "перебуваєте, а не знаходитеся" на каникулах, не забудьте и о домашнем задании, которое вам дали (укр. домашнє завдання, яке вам дали. Только не вспоминайте (укр.) "про домашнє "заданіє", яке вам "задали".

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заставили – змусили;

по цих розділах – з цих розділів;

шевеліть мозгами – поміркуйте;

Если вас вдруг заставили (укр. змусили) изучить или повторить определенные темы, ведь из отдельных разделов (укр. з окремих розділів) будет контрольная, подумайте (укр. поміркуйте) хорошо, когда лучше снова взяться за гранит науки. И имейте в виду: не стоит говорить, что вас "заставили" учиться, потому что заставлять можно мебелью комнату. Также не говорите, что контрольная будет "по определенным разделам" (укр. "по певних розділах") и вы вынуждены еще и во время каникул "шевелити мозгами" (укр.).

осінню – восени;

Также помните: на первый в этом учебном году отдых от учебы вы идете "восени, а не "осінню" (укр.).