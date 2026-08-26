"Карандаш", "расписание", "дневник": что положить в портфель, а что оставить в русском языке

"Учительница" вошла в класс, написала на "доске" "расписание", а дети открыли "дневники". Знакомая ситуация? Правда, на украинском языке она должна звучать совсем иначе.
Как на украинском языке называются повседневные слова из школьного лексикона, рассказываем со ссылкой на "Горох".
"Учительница", "доска", "расписание", "дневник" – как сказать на украинском?
Начало учебного года – отличный повод проверить не только школьные принадлежности, но и собственный словарный запас.
Ведь можно купить новый рюкзак, красивые тетради и набор ручек, а потом сказать: "Положи тетрадь в портфель и не забудь дневник". И вот здесь наш школьный словарный запас нуждается в небольшой "уборке".
Собрали для вас подборку самых распространенных слов, в которых чаще всего допускают ошибки:
- Не "учительница" → "учителька", "вчителька". Оба слова являются нормативными. Так же правильно: "учитель", "вчитель". Поэтому вместо "Наша учительница дала задание" – "Наша вчителька дала завдання"..
- Не "доска" → "дошка". Например: "Напиши ответ на доске".
- Не "расписание" → "розклад". "Расписание уроков" на украинском – "розклад уроків". А еще можно сказать "розклад занять". Поэтому перед началом учебного года лучше проверить не "расписание", а розклад.
- Не "дневник" → а "щоденник". Здесь у украинского языка есть прекрасный собственный эквивалент – "щоденник". Кстати, слово прозрачно объясняет свое значение: это то, что связано с записями о каждом дне: "Запиши домашнє завдання у щоденник".
- Не "тетрадь" → "зошит". Одна из самых распространенных школьных ошибок – называть "зошит" "тетрадью". А нужно говорить: "Відкрийте свої робочі зошити на сторінці десять".
- Не "ластік" → "гумка". Если ребенок просит купить "ластік", на украинском это "гумка" или "гумка для стирания".
- Не "цветные карандаши" → "кольорові олівці".
- Точно так же: не "цветная бумага" → а "кольоровий папір".
- Не "краски" → а "фарби": акварельні фарби.
- Не "кисточки" → а "кисточки".
- Не "угольник" → а "косинець" (чертежный или столярный инструмент).
- Не "учебник" → а "підручник".
А в чем разница между словами "канцелярия" и "канцтовары"?
Здесь интереснее. Слово "канцелярия" вполне нормативное. Так называют отдел учреждения, который занимается делопроизводством.
А вот "канцтовары" – распространенное сокращение от "канцелярские товары", которое активно используется в современном языке. В нейтральном тексте лучше уточнять: "канцелярське приладдя", "канцелярскі товари". Это письменные принадлежности и предметы, необходимые для работы с документами и записями.
И еще несколько школьных слов, которые часто путают
- "перемена" → перерва;
- "домашнее задание" → лучше "домашнє завдання";
- "директорша" → директорка;
- и, наконец, название праздника: не 1 сентября → а 1 вересня или праздник Первого звонка.
Перед 1 сентября мы проверяем, все ли положили в портфель. А заодно стоит проверить и то, что мы кладем в свой языковой "портфель". Новый учебный год – прекрасное время для новых знаний и чистой украинской речи.