"Карандаш", "расписание", "дневник": что положить в портфель, а что оставить в русском языке

"Учительница", "доска", "расписание", "дневник" – как сказать на украинском?

Начало учебного года – отличный повод проверить не только школьные принадлежности, но и собственный словарный запас.

Ведь можно купить новый рюкзак, красивые тетради и набор ручек, а потом сказать: "Положи тетрадь в портфель и не забудь дневник". И вот здесь наш школьный словарный запас нуждается в небольшой "уборке".

Собрали для вас подборку самых распространенных слов, в которых чаще всего допускают ошибки:

Не "учительница" → "учителька", "вчителька". Оба слова являются нормативными. Так же правильно: "учитель", "вчитель". Поэтому вместо "Наша учительница дала задание" – "Наша вчителька дала завдання" ..

Оба слова являются нормативными. Так же правильно: Поэтому вместо "Наша учительница дала задание" – Не "доска" → "дошка". Например: "Напиши ответ на доске".

Например: "Напиши ответ на доске". Не "расписание" → "розклад". "Расписание уроков" на украинском – "розклад уроків". А еще можно сказать "розклад занять " . Поэтому перед началом учебного года лучше проверить не "расписание", а розклад .

"Расписание уроков" на украинском – А еще можно сказать . Поэтому перед началом учебного года лучше проверить не "расписание", а . Не "дневник" → а "щоденник". Здесь у украинского языка есть прекрасный собственный эквивалент – "щоденник ". Кстати, слово прозрачно объясняет свое значение: это то, что связано с записями о каждом дне: "Запиши домашнє завдання у щоденник".

Здесь у украинского языка есть прекрасный собственный эквивалент – ". Кстати, слово прозрачно объясняет свое значение: это то, что связано с записями о каждом дне: "Запиши домашнє завдання у щоденник". Не "тетрадь" → "зошит". Одна из самых распространенных школьных ошибок – называть "зошит" "тетрадью". А нужно говорить: "Відкрийте свої робочі зошити на сторінці десять".

Одна из самых распространенных школьных ошибок – называть "зошит" "тетрадью". А нужно говорить: "Відкрийте свої робочі зошити на сторінці десять". Не "ластік" → "гумка". Если ребенок просит купить "ластік", на украинском это "гумка" или "гумка для стирания ".

Если ребенок просит купить "ластік", на украинском это или ". Не "цветные карандаши" → "кольорові олівці".

Точно так же: не "цветная бумага" → а "кольоровий папір ".

а ". Не "краски" → а "фарби": акварельні фарби.

Не "кисточки" → а "кисточки".

Не "угольник" → а "косинець" (чертежный или столярный инструмент).

(чертежный или столярный инструмент). Не "учебник" → а "підручник".

А в чем разница между словами "канцелярия" и "канцтовары"?

Здесь интереснее. Слово "канцелярия" вполне нормативное. Так называют отдел учреждения, который занимается делопроизводством.

А вот "канцтовары" – распространенное сокращение от "канцелярские товары", которое активно используется в современном языке. В нейтральном тексте лучше уточнять: "канцелярське приладдя", "канцелярскі товари". Это письменные принадлежности и предметы, необходимые для работы с документами и записями.

И еще несколько школьных слов, которые часто путают

"перемена" → перерва ;

; "домашнее задание" → лучше "домашнє завдання ";

"; "директорша" → директорка ;

; и, наконец, название праздника: не 1 сентября → а 1 вересня или праздник Первого звонка.

Перед 1 сентября мы проверяем, все ли положили в портфель. А заодно стоит проверить и то, что мы кладем в свой языковой "портфель". Новый учебный год – прекрасное время для новых знаний и чистой украинской речи.