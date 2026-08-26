Как на украинском языке называются повседневные слова из школьного лексикона, рассказываем со ссылкой на "Горох".
"Учительница", "доска", "расписание", "дневник" – как сказать на украинском?
Начало учебного года – отличный повод проверить не только школьные принадлежности, но и собственный словарный запас.
Ведь можно купить новый рюкзак, красивые тетради и набор ручек, а потом сказать: "Положи тетрадь в портфель и не забудь дневник". И вот здесь наш школьный словарный запас нуждается в небольшой "уборке".
Собрали для вас подборку самых распространенных слов, в которых чаще всего допускают ошибки:
- Не "учительница" → "учителька", "вчителька". Оба слова являются нормативными. Так же правильно: "учитель", "вчитель". Поэтому вместо "Наша учительница дала задание" – "Наша вчителька дала завдання"..
- Не "доска" → "дошка". Например: "Напиши ответ на доске".
- Не "расписание" → "розклад". "Расписание уроков" на украинском – "розклад уроків". А еще можно сказать "розклад занять". Поэтому перед началом учебного года лучше проверить не "расписание", а розклад.
- Не "дневник" → а "щоденник". Здесь у украинского языка есть прекрасный собственный эквивалент – "щоденник". Кстати, слово прозрачно объясняет свое значение: это то, что связано с записями о каждом дне: "Запиши домашнє завдання у щоденник".
- Не "тетрадь" → "зошит". Одна из самых распространенных школьных ошибок – называть "зошит" "тетрадью". А нужно говорить: "Відкрийте свої робочі зошити на сторінці десять".
- Не "ластік" → "гумка". Если ребенок просит купить "ластік", на украинском это "гумка" или "гумка для стирания".
- Не "цветные карандаши" → "кольорові олівці".
- Точно так же: не "цветная бумага" → а "кольоровий папір".
- Не "краски" → а "фарби": акварельні фарби.
- Не "кисточки" → а "кисточки".
- Не "угольник" → а "косинець" (чертежный или столярный инструмент).
- Не "учебник" → а "підручник".
А в чем разница между словами "канцелярия" и "канцтовары"?
Здесь интереснее. Слово "канцелярия" вполне нормативное. Так называют отдел учреждения, который занимается делопроизводством.
А вот "канцтовары" – распространенное сокращение от "канцелярские товары", которое активно используется в современном языке. В нейтральном тексте лучше уточнять: "канцелярське приладдя", "канцелярскі товари". Это письменные принадлежности и предметы, необходимые для работы с документами и записями.
И еще несколько школьных слов, которые часто путают
- "перемена" → перерва;
- "домашнее задание" → лучше "домашнє завдання";
- "директорша" → директорка;
- и, наконец, название праздника: не 1 сентября → а 1 вересня или праздник Первого звонка.
Перед 1 сентября мы проверяем, все ли положили в портфель. А заодно стоит проверить и то, что мы кладем в свой языковой "портфель". Новый учебный год – прекрасное время для новых знаний и чистой украинской речи.