"Учітєльніца", "доска", "распісаніє", "днєвнік" – як сказати українською?

Початок навчального року – чудовий привід перевірити не лише шкільне приладдя, а й власний словник.

Бо можна купити новий рюкзак, красиві зошити й набір ручок, а потім сказати: "Поклади тетрадь у портфель і не забудь днєвнік". І ось тут наш шкільний словник потребує невеликого прибирання.

Зібрали для вас добірку найпоширеніших слів у яких найчастіше роблять помилку:

Не "учітєльніца" → "учителька", "вчителька". Обидва слова нормативні. Так само правильно: "учитель", "вчитель" . Тож замість "Наша учітєльніца дала завдання" – "Наша вчителька дала завдання".

Обидва слова нормативні. Так само правильно: . Тож замість "Наша учітєльніца дала завдання" – "Наша вчителька дала завдання". Не "доска" → "дошка". Наприклад: "Напиши відповідь на дошці".

Наприклад: "Напиши відповідь на дошці". Не "распісаніє" → "розклад". "Распісаніє уроків" українською – "розклад уроків" . А ще можна сказати "розклад занять" . Тож перед початком навчального року краще перевірити не "распісаніє", а розклад .

. А ще можна сказати . Тож перед початком навчального року краще перевірити не "распісаніє", а . Не "днєвнік" → "щоденник". Тут українська має чудовий власний відповідник – "щоденник" . До речі, слово прозоро пояснює своє значення: це те, що пов'язане із записами про кожен день: "Запиши домашнє завдання у щоденник".

Тут українська має чудовий власний відповідник – . До речі, слово прозоро пояснює своє значення: це те, що пов'язане із записами про кожен день: "Запиши домашнє завдання у щоденник". Не "тетрадь" → "зошит" . Одна з найпоширеніших шкільних помилок – називати зошит "тетраддю". А треба: "Відкрийте свої робочі зошити на сторінці десять".

. Одна з найпоширеніших шкільних помилок – називати зошит "тетраддю". А треба: "Відкрийте свої робочі зошити на сторінці десять". Не "ластік" → "гумка". Якщо дитина просить купити "ластік", українською це "гумка" або "гумка для стирання" .

Якщо дитина просить купити "ластік", українською це або . Не "цвєтні карандаші" → "кольорові олівці".

Так само: не "цвєтна бумага" → а "кольоровий папір" .

а . Не "краски" → а "фарби": акварельні фарби.

Не "кісточки" → а "пензлики".

Не "угольнік" → а "косинець" (креслярський чи столярний інструмент).

(креслярський чи столярний інструмент). Не "учєбнік" → а "підручник".

А яка різниця між словами "канцелярія" і "канцтовари"?

Тут цікавіше. Слово "канцелярія" цілком нормативне. Так називають відділ установи, який займається діловодством.

А от "канцтовари" – поширене скорочення від "канцелярські товари", яке активно вживають у сучасній мові. У нейтральному тексті краще конкретизувати: "канцелярське приладдя", "канцелярські товари". Це письмове приладдя та предмети, необхідні для роботи з документами й записами.

І ще кілька шкільних слів, які часто плутають

"перемена" → перерва ;

; "домашнє заданіє" → краще домашнє завдання ;

; "директорша" → директорка ;

; і нарешті назва свята: не 1 сентября → а 1 вересня чи свято Першого дзвоника.

Перед 1 вересня ми перевіряємо, чи все поклали до портфеля. А заодно варто перевірити й те, що ми кладемо у свій мовний "портфель". Новий навчальний рік – чудовий час для нових знань і чистого українського мовлення.